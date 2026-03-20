'Sirat', nominada a siete galardones en los XIII Premios Platino Xcaret

'Decorado', de Alberto Vázquez, nominada a Mejor Película de Animación

MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Sirat', de Oliver Laxe, está nominada a siete galardones en los XIII Premios Platino Xcaret, que se celebrarán el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret en Riviera Maya (México).

Los Premios Platino han desvelado este viernes las 30 películas y 19 series nominadas, producciones de 14 países iberoamericanos, en un acto de lectura de nominados en las instalaciones de Telemundo Center en Miami (Estados Unidos).

Así, Los Domingos' de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Belén', de la argentina Dolores Fonzi, ambas con 11 candidaturas, son las dos películas con más candidaturas, seguidas de 'O agente secreto' ('El agente secreto'), de Kleber Mendonça Filho, con ocho candidaturas; y 'Sirât', de Oliver Laxe, con siete candidaturas.

En el terreno de las series, 'El Eternauta', de Bruno Stagnaro, ocupa el primer puesto con 13 nominaciones, mientras que 'Anatomía de un instante' (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez) se sitúa en la segunda posición, con 12 nominaciones.

En concreto, el Platino a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción reconocerá al mejor largometraje iberoamericano del año, categoría a la que en esta edición concurren 'Aún es de noche en Caracas' (Marité Ugás y Mariana Rondón), 'Belén' (Dolores Fonzi), 'Los Domingos' (Alauda Ruiz de Azúa), 'O agente secreto' (Kleber Mendonça Filho) y 'Sirât' (Oliver Laxe).

En la categoría de Mejor Dirección, los nominados son Alauda Ruiz de Azúa ('Los Domingos'), Dolores Fonzi ('Belén'), Kleber Mendonça Filho ('O agente secreto'), y Oliver Laxe ('Sirât').

En las categorías actorales de largometraje optan al premio a Mejor Interpretación Masculina Alberto San Juan ('La Cena'), Guillermo Francella ('Homo Argentum'), Ubeimar Ríos Gómez ('Un poeta') y Wagner Moura ('O agente secreto').

Además, las finalistas al galardón a Mejor Interpretación Femenina son Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz ('Los Domingos'), Dolores Fonzi ('Belén') y Natalia Reyes ('Aún es de noche en Caracas').

El reconocimiento a Mejor Interpretación Femenina de Reparto cuenta con las nominaciones de Camila Pláate y Julieta Cardinali ('Belén'), Dira Paes ('Manas') y Nagore Aranburu ('Los Domingos'); mientras que el trofeo a la Mejor interpretación Masculina de Reparto podría ser alzado por Álvaro Cervantes ('Sorda'); Edgar Ramírez ('Aún es de noche en Caracas'), Juan Minujín ('Los Domingos') o Rodrigo Santoro ('O Último Azul').

Las nominaciones al Mejor Guion quedan repartidas entre Alauda Ruiz de Azúa ('Los Domingos',) Kleber Mendonça Filho ('O agente secreto'), Oliver Laxe y Santiago Fillol ('Sirât') y Simón Mesa Soto ('Un poeta').

El premio a Mejor Música Original cuenta con las nominaciones de Alejandro Rivas Cottle y Gonzalo Pardo ('El último blues del croata'), Aránzazu Calleja ('Maspalomas'), Matti Bye y Trío Ramberget ('Un poeta') y Tomaz Alves Souza y Mateus Alves ('O agente secreto').

ÉXITO DE LAS SERIES ESPAÑOLAS

En cuanto a las series, El premio a Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental aspiran 'Anatomía de un instante' (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, España), 'Chespirito: sin querer queriendo' (México), 'El Eternauta' (Bruno Stagnaro, Argentina) y 'Las muertas' (Luis Estrada, México).

Por su parte, los finalistas A Mejor Serie de Larga Duración son 'Beleza Fatal' (Raphael Montes, Brasil), 'La promesa' (Josep Cister Rubio, España), 'Sueños de libertad' (Beatriz Duque y Verónica Viñé, España) y 'Velvet: el Nuevo Imperio' (Estados Unidos).

Entre los creadores de Miniserie o Teleserie aspiran al premio Bruno Stagnaro ('El Eternauta'), Mariano Varela y Ariel Winograd ('Menem'); Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez ('Anatomía de un instante') y Rodrigo Guerrero ('Estado de fuga: 1986').

Álvaro Morte ('Anatomía de un instante'), Javier Cámara ('Yakarta'), Leonardo Sbaraglia ('Menem') y Ricardo Darín ('El Eternauta') aspirarán a conseguir el galardón de Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie; mientras que Candela Peña ('Furia'), Carla Quílez ('Yakarta'), Griselda Siciliani ('Envidiosa', Temporada 2) y Paulina Gaitán ('Las muertas') son las nominadas a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

Las nominaciones a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie recaen sobre Andrea Pietra ('El Eternatura'), Leticia Huijara ('Las muertas'), Lorena Vega ('Envidiosa', Temporada 2) y Yalitza Aparicio ('Cometierra'); y las de Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie lo hacen sobre César Troncoso ('El Eternauta'), David Lorente y Eduard Fernández ('Anatomía de un instante'), y Juan Lecanda ('Chespirito: sin querer queriendo').

Por su parte, los nominados a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie son Antônio Pinto y Gabriel Ferreira (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, Brasil), Federico Jusid (El Eternauta, Argentina), Julio de la Rosa (Anatomía de un instante, España) y Manuel J. Gordillo (Estado de fuga: 1986, Colombia).

Asimismo, el galardón de Mejor Película Documental será para 'Apocalipse nos Trópicos' (Petra Costa), 'Bajo las banderas, el sol' (Juanjo Pereira), 'Flores para Antonio' (Elena Molina e Isaki Lacuesta) y 'Tardes de soledad' (Albert Serra).

En la categoría de Mejor Película de Animación las nominadas son 'Decorado' (Alberto Vázquez), 'Kayara' (César Zelada y Dirk Hampel), 'Olivia & Las Nubes' (Tomás Eduardo Pichardo Espaillat) y 'Soy Frankelda' (Arturo Ambriz y Roy Ambriz).

Las nominadas a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción son 'Homo Argentum' (Mariano Cohn y Gastón Duprat), 'La Cena' (Manuel Gómez Pereira), 'Un cabo suelto' (Daniel Hendler) y 'Un poeta' (Simón Mesa Soto).

Como Mejor Ópera Prima podrían hacerse con el galardón 'La misteriosa mirada del flamenco' (Diego Céspedes), 'Manas' (Marianna Brennand Fortes), 'No nos moverán' (Pierre Saint-Martin Castellanos) y 'Sorda' (Eva Libertad). Igualmente, aspiran a llevarse el premio al Cine y Educación en Valores 'Belén' (Dolores Fonzi), 'La mujer de la fila' (Benjamín Ávila); 'Manas' (Marianna Brennand Fortes) y 'Sorda' (Eva Libertad).

A todos estos galardones se sumarán los Premios Platino del Público y un Premio Platino de Honor dedicado a homenajear la carrera de un personaje esencial para el audiovisual iberoamericano que será anunciado próximamente

Para no extender la duración de la Gala de entrega, los premios se otorgarán en dos eventos. Así, el próximo 16 de abril se conocerán a los ganadores oficiales de 21 categorías y el resto de afortunados durante la Gala del 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret.