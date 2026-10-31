El Teatro Gayarre acoge la adaptación de 'El invencible verano de Liliana', con la actriz mexicana Cecilia Suárez

Cartel de 'El invencible verano de Liliana'. - TEATRO GAYARRE

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

'El invencible verano de Liliana', obra de Cristina Rivera Garza, se podrá ver en su versión escénica este sábado 31 de octubre a las 20.00 horas en el Teatro Gayarre. Su adaptación ha corrido a cargo de Amaranta Osorio bajo la dirección teatral de Juan Carlos Fisher -Prima Facie y La madre- en colaboración con Rómulo Assereto. Está protagonizada por la actriz mexicana Cecilia Suárez. Se trata de una coproducción de Late Producciones.

La historia gira en torno a la figura de Liliana Rivera Garza, asesinada por su exnovio el 16 de julio de 1990. El asesino huyó y a día de hoy no ha sido atrapado. Su hermana, la escritora Cristina Rivera Garza, treinta años después de la muerte encontró las fuerzas suficientes para revisar los archivos y documentos que dejó. Tras un arduo proceso de escritura, restituyó su memoria en 2021 en 'El invencible verano de Liliana', traducida en este tiempo a 15 idiomas y galardonada con el Premio Pulitzer de Memorias y Autobiografía 2024.

La creación "reconstruye el pasado íntimo y público de Liliana Rivera Garza a través de sus propias palabras, sus pensamientos y dudas escritas en anotaciones, frases y diarios recopilados por su hermana". "Asistimos a la reconstrucción de los hechos que precedieron al crimen de la que entonces era una joven universitaria, cuya historia refleja un sistema atravesado por la violencia que ha silenciado a miles de mujeres", indica desde la compañía.

La puesta en escena invita "a recordar, a conmoverse y a no mirar hacia otro lado". Esta obra, como el libro que la inspira, es "un acto de amor, una forma de contar la historia de una mujer con su propia voz, de honrar su paso por este mundo. Es un ejercicio de duelo y un acto político de recuperación de la palabra, de la dignidad y de la justicia", explican. Cristina Rivera Garza La escritora mexicana y catedrática en la Universidad de Houston (Estados Unidos), con más de diez novelas publicadas, es una de las autoras más influyentes de la literatura hispanoamericana.

En 2020, recibió la prestigiosa Beca MacArthur y fue finalista del National Book Critics Circle Award. Su novela 'Nadie me verá llorar' (1999) fue elogiada por Carlos Fuentes como una de las mejores obras de la literatura en español de finales del siglo XX. Ha recibido diversos premios, incluyendo el Premio Ana Seghers (2005), el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en dos ocasiones (2001 y 2009), y el Premio Roger Callois (2013). En 2023, fue nombrada miembro de El Colegio Nacional de México. Su obra más reciente, 'El invencible verano de Liliana', ha recibido, además del Pulitzer en 2024, los premios José Donoso, Nuevo León, Alfonso Reyes, Xavier Villaurrutia (2021), Rodolfo Walsh y Mazatlán de Literatura (2022). Ha visitado Pamplona anteriormente con motivo del Festival Letraheridas y Encuentros de Pamplona.

ENTRADAS Y DESCUENTOS

Las entradas se encuentran disponibles tanto en taquilla como en www.teatrogayarre.com con un precio general de 15euro (gastos de gestión en compras online de 0,5 euros por entrada).

Son aplicables los habituales descuentos del 50% para menores de 30 años inscritos como Gayarre Joven y personas en situación de desempleo; del 15% para mayores de 65 años y del 5% para familias monoparentales, monomarentales y numerosas.