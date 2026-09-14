The Warning actuarán en Madrid y Barcelona en marzo de 2027

Imagen promocional de los conciertos de The Warning en España. - LIVENATION

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda mexicana The Warning actuará en el Palacio Vistalegre de Madrid el 9 de marzo de 2027, y hará lo propio en el Sant Jordi Club de Barcelona el 10 de marzo, informa la promotora LiveNation en un comunicado de este lunes.

El trío traerá a España su 'Everything's Falling World Tour', en el que presentarán su álbum homónimo, lanzado este 2026, y tocarán algunos de sus temas más famosos, como 'Hell you Call a Dream'.

Las entradas podrán comprarse en preventa a partir del miércoles 16 de septiembre a las 10 horas, y saldrán a la venta general el 18 de septiembre a la misma hora.