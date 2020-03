México.- La toledana Carmela Díaz realiza su regreso literario con la novela 'Tú llevas su nombre', ambientada en México

TOLEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La periodista toledana Carmela Díaz ha realizado su regreso literario con la novela 'Tú llevas su nombre', una historia ambientada en el México prerrevolucionario que tiene como protagonista a Katherine Kelly, que viaja a la península de Yucatán para vender una hacienda centenaria antiguamente dedicada al cultivo de henequén heredada por su familia.

Allí, descubrirá que las haciendas yucatecas protagonizarón la etapa más glamurosa y boyante del país, según ha informado La Esfera de los Libros en nota de prensa. Este viaje supone además un "renacer" para la protagonista, que espera "dejar atrás una reciente etapa oscura y dramática" de su vida.

En las imponentes ruinas de la hacienda de la familia se va a construir un hotel de lujo rodeado de naturaleza virgen, pero un hallazgo interrumpe sus planes, ya que cuando las máquinas comienzan a remover la tierra, aparecen los huesos de una pareja asesinada décadas atrás.

Ella piensa que puede tratarse de los restos de Guadalupe Montenegro, su antepasada, quien desapareció sin dejar rastro durante el inicio de la revolución mexicana. Así comenzará una investigación que llevará a la protagonista a descubrir los secretos que guardan esos muros, "una intensa historia de amor y la fascinante vida de Guadalupe, una mujer única que se abrió paso a principios del siglo XX en el mundo de los grandes terratenientes y patrones, consiguiendo que su hacienda fuera una de las más prósperas de todo Yucatán". "Pero, ¿quién y por qué acabó con su vida?", se preguntan desde La Esfera de los Libros.

La autora ha asegurado que en la novela no hay ninguna localización que no haya "vivido y experimentado en persona". "Los personajes duermen, comen, beben y disfrutan en lugares donde yo he comido, bebido, disfrutado... He recorrido Yucatán y he hablado con sus gentes, incluso con personas que nacieron y vivieron en haciendas henequeneras el siglo pasado", ha desvelado.

Carmela Díaz cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas. Dirige una agencia de comunicación y es también colaboradora actual de diversos medios, ha publicado más de mil artículos y columnas de opinión en los últimos años y está especializada en estilo de vida, gastronomía y viajes.

Como escritora, es autora de seis novelas, entre ellas 'Amor es la respuesta', editada en La Esfera de los libros'.

'Tú llevas su nombre' se presentará en paralelo en México, donde está prevista una gira por los principales escenarios de la novela.