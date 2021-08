México.- Un total de 14 proyectos participarán en el X Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival de San Sebastián

Se presentarán los nuevos proyectos de Juan Andrés Arango, Agustín Banchero, Inés Barrionuevo, Paula Hernández o Francisco Marise

Un total de 14 proyectos procedentes de Argentina, Colombia, Chile, España, México, Perú y Uruguay, siete de los cuales son primeras o segundas obras, participarán en el X Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival de San Sebastián.

Este foro se celebrará los días 20, 21 y 22 de septiembre, en formato híbrido, si la pandemia lo permite, con la posibilidad de realizar citas 'online' con profesionales que no puedan desplazarse a la capital guipuzcoana.

Los proyectos participantes son: 'Alemania', de María Zanetti; 'Camionero', de Francisco Marise; 'Chin-gone', de Johnny Ma; 'Cuerpo celeste / Celeste', de Nayra Ilic García; 'Donde comienza el río / Where the River Begins', de Juan Andrés Arango; 'El porvenir de la mirada', de Cristian Leighton; 'El viento que arrasa', de Paula Hernández; 'Espectro / Spectrum', de Inés Barrionuevo; o 'Gente de noche / People by Night', de Romina Paula.

También 'La sucesión', de Martín Kalina; 'La virgen de la Tosquera / The Virgin of the Quarry Lake', de Laura Casabé; 'Las muertes pasajeras / The Passing Deaths', de Agustín Banchero; 'Quédate quieto / Stand Still', de Joanna Lombardi y 'Sarah', de Álvaro Aponte Centeno.

Los proyectos seleccionados de entre 200 inscritos optarán al Premio al mejor Proyecto del Foro de Coproducción Europa-América latina, el Premio DALE! (Desarrollo América Latina-Europa) y ArteKino International Award.

La edición de este año estará abierta a profesionales que cuenten con acreditación de Industria y tendrá un formato híbrido. Se llevará a cabo de manera presencial los días 20, 21 y 22 de septiembre en el Museo San Telmo y el miércoles 22 la industria acreditada que no haya podido viajar a San Sebastián tendrá la oportunidad de realizar citas online.

VARIEDAD TEMÁTICA

La selección de esta nueva edición del Foro cuenta con una gran variedad temática como reflexiones sobre la historia reciente, películas del género 'coming of age' y 'road trips', proyectos surgidos del confinamiento, propuestas a caballo entre la ficción y la no ficción y una incursión en el campo del terror.

Para algunos de los cineastas noveles la selección de sus proyectos en el Foro será su primera participación en San Sebastián: la cortometrajista María Zanetti presentará 'Alemania'; Martín Kalina, cuyo corto 'Los pálidos' compitió en Locarno, defenderá 'La sucesión', mientras que Nayra Ilic García hará lo propio con 'Cuerpo Celeste'.

Regresan al Festival donostiarra con los proyectos de sus segundos largometrajes cineastas que ya participaron en el Zinemaldia con sus óperas primas: Romina Paula (Gente de Noche), que ganó el Premio Horizontes en 2019 con 'De nuevo otra vez / Again once Again' y participó en 2020 en la Sección Oficial con el filme colectivo 'Edición Ilimitada / Unlimited Edition'; y Francisco Marise (Camionero), que presentó 'Para la guerra / To War' en New Directors en 2018.

Además, Agustín Banchero (Las muertes pasajeras) e Inés Barrionuevo (Espectro) compaginarán la defensa de sus proyectos en el Foro con la presentación de sus filmes más recientes en diferentes secciones competitivas del Festival. Banchero concursará en New Directors con 'Las vacaciones de Hilda / Hilda's Short Summer', procedente de Cine en Construcción (actual WIP Latam), y Barrionuevo optará a la Concha de Oro de la Sección Oficial con 'Camila saldrá esta noche / Camila Comes out Tonight' tras haber participado en New Directors con 'Julia y el zorro / Julia and the Fox' (2018).

Otros cineastas a los que el Festival ha acompañado en su carrera y que presentan proyectos son Joanna Lombardi (Quédate quieto), que participó en el Foro de 2016 con 'Panza de burro'; Juan Andrés Arango (Donde comienza el día), que ya había presentado en Cine en Construcción 'La Playa', estrenada en Un Certain Regard del Festival de Cannes de 2012 y X500 en el Foro de Coproducción de 2014, filmes también seleccionados en Horizontes Latinos.

Asimismo, Paula Hernández (El viento que arrasa), que compitió en Horizontes Latinos en 2019 con 'Los Sonámbulos / The Sleepwalkers', y Álvaro Aponte Centeno (Sarah), que participó en el Foro de 2014 con 'Noli' y en Cine en Construcción con 'El silencio del viento' (2016).

Completan la selección del Foro de Coproducción Europa-América Latina las primeras participaciones en San Sebastián de cineastas experimentados como Johnny Ma (Chin-Gone), cuyos anteriores largometrajes se han estrenado en Berlín, Toronto y la Semana de la Crítica de Cannes.

También estará el reputado documentalista Cristian Leighton (El porvenir de la mirada) y Laura Casabé (La virgen de la Tosquera) que, tras ganar el Premio a la mejor dirección en el Festival de Sitges con 'Los que vuelven' (2019), presentará su nuevo proyecto de terror con guión de Benjamín Naishtat.

DÉCIMO ANIVERSARIO

En 2021, el Foro de Coproducción Europa-América Latina cumple su décimo aniversario. Desde su creación en 2012, se han seleccionado 148 proyectos, de los cuales 70 ya han sido estrenados y 40 han participado en festivales internacionales como Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Locarno o San Sebastián.

Por el Foro han pasado recientemente proyectos como 'Akelarre', de Pablo Agüero, ganador de cinco premios en la última edición de los Goya; 'El agente topo / The Mole Agent', de Maite Alberdi, nominado al Oscar a mejor documental en 2021 o 'La llorona' de Jayro Bustamante, nominado a mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro.