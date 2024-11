VÍDEO: Miguel Bosé anuncia su regreso a escenarios ocho años después, con once conciertos en España en el verano de 2025

Archivo - El cantante Miguel Bosé posa a su llegada a la presentación de la producción ‘Bosé Renacido’ de Movistar Plus+, en la XV edición del Festival de Televisión FesTVal de Vitoria, a 5 de septiembre de 2023, en Vitoria- Gasteiz, Álava, País Vasco (Es

Archivo - El cantante Miguel Bosé posa a su llegada a la presentación de la producción ‘Bosé Renacido’ de Movistar Plus+, en la XV edición del Festival de Televisión FesTVal de Vitoria, a 5 de septiembre de 2023, en Vitoria- Gasteiz, Álava, País Vasco (Es - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Miguel Bosé ha anunciado este jueves su regreso a los escenarios ocho años después con su gira mundial 'Importante tour', que arrancará en febrero de 2025 en México, y con la que acudirá a once ciudades españolas durante el verano de ese mismo año, según ha anunciado su empresa de representación RLM.

El cantante iniciará su gira por España el 28 de junio en Murcia, seguido de Madrid (1 de julio), Barcelona (3 de julio), Sevilla (5 de julio), Bilbao (9 de julio), A Coruña (11 de julio) y Valencia el 16 de julio.

Asimismo, acudirá a Alicante el 17 de julio, a Chiclana de la Frontera (Cádiz) el 19 de julio, Marbella el 23 de julio y finalizará en Santander el 26 de julio.

En esta nueva etapa, Bosé estará acompañado por una banda de músicos y coristas bajo la dirección musical de Mikel Irazoki. Juntos interpretarán una extensa lista de éxitos, entre los cuales no faltarán 'Amante Bandido', 'Te Amaré', 'Nena', 'Nada Particular', 'Si Tú No Vuelves', 'Morena Mía', entre muchos otros.

RLM promete que los conciertos serán "espectaculares, innovadores y vibrantes", en los que el público podrá disfrutar del legado de uno de los artistas "más importantes de las últimas décadas".

Las entradas para la gira saldrán a la venta el martes 3 de diciembre a las 12:00 horas, y estarán disponibles en El Corte Inglés y en MiguelBose.com.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/cultura/928103/1/miguel-bose-anun...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06