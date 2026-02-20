Viva Suecia arranca este viernes en Valladolid la gira de 'Hecho en tiempos de paz' con 10 fechas agotadas

Archivo - El grupo Viva Suecia durante su actuación en el Movistar Arena, a 31 de octubre de 2025, en Madrid (España). Viva Suecia es una banda española de indie rock formada en Murcia en 2013, considerada uno de los referentes actuales del género en Espa - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA/VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Viva Suecia arranca la gira de su último disco,'Hecho en tiempo de paz', este viernes 20 de febrero en el pabellón Pisuerga, de Valladolid, donde ofrecerá un segundo concierto el sábado. Las entradas de estos conciertos están agotadas, al igual que las de otros ocho más de los 15 que ofrecerán y que incluyen uno en Ciudad de México.

La banda murciana continuará la gira el 28 de febrero en Valencia donde ha agotado las entradas en el Roig Arena, al igual que ha sucedido con las del Movistar Arena, en Madrid, donde ya ofrecieron un concierto el pasado octubre, el único que han dado hasta la fecha tras la salida de su último trabajo, y a donde regresarán el 7 de marzo.

La gira continuará en Zaragoza, el 20 de marzo, en el pabellón Príncipe de Asturias, A Coruña, en el Coliseum, el 18 de abril, Bilbao, el 25 de abril, en el Bilbao Arena, y en la plaza de toros de Granada donde harán parada el 16 de mayo, conciertos para los que ya no es posible conseguir entrada.

Los 'suecos' cruzarán el charco para actuar en el Lunario en Ciudad de México (México) el 23 de mayo, donde estuvieron a finales de enero promocionando este trabajo y su presentación en la ciudad.

Ya en junio, y de regreso a España, les acogerá la plaza de España de Sevilla el 7 de junio, uno de los pocos conciertos para los que aún quedan entradas. La siguiente cita, esta sí con entradas agotadas, será en la plaza de toros de Toledo el 20 de junio, y después en el Área 12 de Alicante, el 11 de julio, este último con entradas a la venta.

El concierto más esperado de la gira será el que la banda dé en su ciudad. Murcia les espera el 17 de octubre en Espacio Norte donde la banda agotó más de 20.000 entradas en 48 horas para el que ellos mismos definieron como el "concierto más importante" de sus vidas.

Los murcianos tienen anunciados otros dos conciertos. En el Navarra Arena de Pamplona, el 7 de noviembre y en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 16 de enero, para los que aún hay entradas disponibles.

DISCO DE ORO

'Hecho en tiempo de paz', el último disco del grupo, consiguió el disco de oro el pasado mes de enero, 3 meses después de su publicación. Sus miembros agradecieron este a sus fans y a su equipo.

El último trabajo del grupo reúne 11 canciones y colaboraciones con Siloé, Samuraï y Hoonine, la artista murciana que también les acompaña en sus directos