México.- Viva Suecia llena el Lunario del Auditorio Nacional de Ciudad de México

Viva Suecia en el Lunario del Auditorio Nacional de Ciudad de México - THE MUSIC REPUBLIC

MURCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Viva Suecia se presentó este 23 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional de Ciudad de México ante más de mil cien personas. Con su gira 'Hecho en tiempos de paz', Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric y Fernando Campillo regresaron al escenario mexicano para presentar una nueva etapa musical, pero también para reencontrarse con una audiencia que ha acompañado su camino en México desde sus primeras visitas.

Durante el concierto, la banda murciana recorrió parte de su historia musical y presentó temas de 'Hecho en tiempos de paz', disco que marca un nuevo capítulo en su carrera. Canciones como 'Dolor y Gloria', 'Deja encendida una luz', 'Sangre' y 'Querer' formaron parte de una noche en la que el público no solo escuchó, sino que acompañó cada momento con una respuesta constante, han informado desde The Music Republic.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando Viva Suecia hizo un guiño a México al honrar a José Alfredo Jiménez.

El lleno en el Lunario representa un paso importante en la historia de Viva Suecia en México. Después de presentarse anteriormente en espacios como Foro Indie Rocks y el Vive Latino, la banda volvió con una audiencia más amplia, más presente y más dispuesta a cantar junto a ellos.