La voz de Cristina Ramos repasa en el Teatro de las Esquinas los grandes éxitos de Whitney Houston

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante canaria Cristina Ramos, ganadora de la primera edición del concurso 'Got Talent España' y de 'La Voz México', presenta el espectáculo musical 'Sólo Whitney', con el que repasará los grandes éxitos de Whitney Houston con tres pases en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza este sábado a las 20.00 horas y el domingo a las 18.30 horas.

Ramos es conocida por su capacidad para cantar y combinar diferentes géneros como la ópera, el rock, el funky o los boleros, además de ser la única cantante en el top-5 de America's Got Talent The Champions, y Golden Buzzer de David Foster en GTW China, ha informado el teatro zaragozano.

'Sólo Whitney' propone una experiencia que traslade al público a la "magia" de un repertorio plagado de éxitos como 'I will always love you', 'I have nothing', 'I wanna dance with somebody', 'One moment in time' o 'I'm every woman'.

El espectáculo contará con una decena de artistas en el escenario, entre músicos, bailarines y coristas, así como con un gran despliegue de luces, pantallas de led y sonido.