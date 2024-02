Los clásicos de Los Beatles llegan al Teatro Principal de Zaragoza en versión sinfónica en su 60 Aniversario

ZARAGOZA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una orquesta sinfónica de 20 músicos, cantantes elegidos para representar a Latinoamérica en la Beatle Week de Liverpool, una completa puesta de sonido y video y un director experimentado como Damián Mahler, son los responsables de "The Beatles Symphonic Fantasy", la propuesta escénica que llegará este febrero al Teatro Principal de Zaragoza e inicia gira por Europa después de pasar por el Luna Park de Buenos Aires o el Auditorio Nacional, CDMX de México.

SE han progrmaado cuatro funciones y la primera será este jueves, 15 de febrero, a las 20.00 horas, la misma a la que se han programado las sesiones del viernes y sábado, mientras que el domingo será a las 19.00 horas.

Este show se ha presentado ya en los venues más prestigiosos y emblemáticos de Latinoamérica. Arranca ahora su gira por Europa y Oriente, llevando la magia de The Beatles a audiencias de todo el mundo.

La legendaria música de The Beatles vuelve a cobrar vida en un emocionante y único espectáculo internacional en su 60 aniversario, y promete llevar a los amantes de su música en un viaje único a través de los inolvidables éxitos de la icónica banda británica de una forma totalmente renovada.

La combinación de talento musical excepcional, arreglos sinfónicos innovadores y una puesta en escena imponente garantiza que este no sea solo un tributo, sino un verdadero hito en la historia de la música.

EL DIRECTOR

El director y arreglista Damián Mahler ha dado un nuevo giro a los clásicos atemporales de The Beatles. Cada canción ha sido meticulosamente reimaginada y orquestada, fusionando la esencia distintiva de la banda con la grandiosidad de una orquesta sinfónica de 20 músicos impactantes. Los arreglos únicos de Damián transforman las canciones en experiencias musicales épicas, resaltando la riqueza melódica y lírica que convierte a la banda en leyenda.

Mahler reúne en su haber la música de clásicos como "Los tres mosqueteros", "La Sirenita", "La Bella y la Bestia" y "Anastasia", entre muchos otros. Su último trabajo es "Back to the Orchestra", en la que trabaja junto a su padre, Ángel Mahler, un referente del musical argentino.

La experiencia de "The Beatles Symphonic Fantasy" va más allá de la música. Una impresionante producción de iluminación y video sumerge a la audiencia en un mundo visualmente impactante que complementa perfectamente la música.

Cada canción se acompaña de una presentación visual única y cautivadora, creando un ambiente envolvente y emocionante que resalta la emotividad de las canciones. Las voces y la interpretación son vitales para capturar la esencia de The Beatles, y en The Beatles Symphonic Fantasy, el elenco de cantantes y músicos ha sido cuidadosamente seleccionado por el prestigioso "Cavern Club".

Estos artistas han perfeccionado la esencia vocal y el carisma escénico de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, para brindar una actuación cautivadora.

ESPECTÁCULO

Un singular tributo a la banda británica en el cual se fusiona el impulso creativo y la admiración de Mahler. "Cada decisión que tomé en las orquestaciones fue hecha a conciencia por saber que estamos manipulando, en el mejor de los sentidos, una obra maestra de la literatura musical mundial", ha dicho Mahler sobre este show que aborda los clásicos del grupo inglés de forma renovada.

El espectáculo propone un viaje musical a través de la obra de los Beatles, y aprovecha a la orquesta sinfónica como elemento magnificador de su obra.

"Hay un poco de fantasía a través de la música sinfónica como puente, y un trabajo musical alrededor de la obra de The Beatles que se hace de forma respetuosa como, por ejemplo, tocar un fragmento de "Across the Universe", o hacer un puente musical que se una con "The Long and Winding Road", ha añadido Damián Mahler.

Toda esta combinación magistral indiscutiblemente será la manera definitiva para sus fans de recordar y celebrar el legado atemporal de The Beatles en su 60 Aniversario en un megaespectáculo internacional sin precedentes.

Las entradas para disfrutar de "The Beatles Symphonic Fantasy" ya están a la venta de 25 a 35 euros en taquilla y web del teatro 'www.teatroprincipalzaragoza.com'.