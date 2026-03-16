La formación coral Musica Viva NY actuará en el Teatro Principal con un programa dedicado a la naturaleza

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Zaragoza acogerá el 18 de marzo el concierto de la formación coral estadounidense Musica Viva NY, dentro de su gira de presentación en España. La agrupación, dirigida por el director de orquesta y pianista de origen mexicano Alejandro Hernández-Valdez, ofrecerá el programa titulado 'Esta tierra salvaje', una propuesta musical que explora la relación entre la naturaleza y el ser humano a través de diferentes composiciones corales.

El concierto forma parte de una gira organizada junto al Teatro Real que incluye también actuaciones el 14 de marzo en la Catedral de Toledo y el 16 de marzo en el Real Teatro de Retiro de Madrid. Cada una de estas citas contará con un programa distinto adaptado a los espacios en los que se celebran los conciertos.

En el caso de Zaragoza, el público podrá escuchar el programa 'Esta tierra salvaje', que combina repertorio coral contemporáneo y grandes obras del siglo XX. La propuesta plantea un recorrido sonoro por distintos paisajes naturales y culturales, desde América hasta el norte de Europa.

La primera parte del concierto se iniciará con 'Momotombo', obra de la compositora estadounidense Gilda Lyons inspirada en el poema homónimo de Rubén Darío y ambientada en el volcán nicaragüense del mismo nombre. La pieza recrea un paisaje sonoro cargado de imágenes oníricas y referencias históricas vinculadas a la cultura latinoamericana.

A continuación se interpretará 'Raua Needmine', del compositor estonio Veljo Tormis, una de sus obras más conocidas. La composición se basa en el poema épico finlandés 'Kalevala' y recoge influencias de antiguos rituales chamánicos de las tribus del norte de Europa.

El programa continuará con 'Cloudburst', del compositor estadounidense Eric Whitacre, una obra inspirada en el poema 'El cántaro roto' de Octavio Paz. En ella se construye un paisaje sonoro que evoca el ambiente previo a una tormenta en el desierto, donde se mezclan sensaciones de belleza, tensión y melancolía.

'CARMINA BURANA', PROTAGONISTA DE LA SEGUNDA PARTE

La segunda parte del concierto estará dedicada íntegramente a 'Carmina Burana', la célebre cantata escénica del compositor alemán Carl Orff. En esta ocasión se interpretará en la versión para dos pianos y percusión, manteniendo la intensidad rítmica y la fuerza coral que han convertido esta obra en uno de los grandes clásicos del repertorio del siglo XX.

Basada en una colección de cantos goliardos de los siglos XII y XIII, la obra combina textos satíricos, eróticos y festivos con una música de gran potencia expresiva que ha seducido a generaciones de oyentes.

El concierto contará con la participación de varios artistas vinculados al programa 'Crescendo' del Teatro Real. Entre ellos se encuentran el barítono Enrique Torres y los pianistas Carolina Hernández y Gonzalo Villarruel, que acompañarán a la formación coral durante la interpretación del repertorio.

En la cita de Zaragoza se sumarán además dos agrupaciones musicales aragonesas: el Coro de Voces Blancas Amici Musicae del Auditorio de Zaragoza y el Grupo de Percusión del Conservatorio Superior de Música de Aragón, que participará también en el concierto del Real Teatro de Retiro en Madrid.

Musica Viva NY es una organización artística sin ánimo de lucro que destaca por la diversidad de su repertorio y por su compromiso con la difusión de compositores contemporáneos, autores afroamericanos y creadoras, así como con obras que abordan cuestiones sociales, raciales y medioambientales.

La gira cuenta con el apoyo de distintos mecenas internacionales, entre ellos David Rockefeller Jr., miembro del Consejo Internacional del Teatro Real.

Con esta actuación, Zaragoza se suma al recorrido español de una formación coral reconocida por la calidad de sus interpretaciones y por la variedad de los programas que presenta en sus conciertos, donde conviven grandes obras del repertorio con composiciones contemporáneas.