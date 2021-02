Michele Morrone: "En mitad de una pandemia es muy importante conectarse a través de la música"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jueves 11 de marzo el cantante y actor Michele Morrone interpretará su álbum debut 'Dark Room' en un concierto en streaming que se podrá seguir a través de LIVENow. El artista, también protagonista de la exitosa película de Netflix '365 días', actuará en el mítico Capitol Club de Roma en un espectáculo en el que, adelanta, también interpretará un tema inédito de su próximo trabajo discográfico.

A la espera de poder arrancar su gira mundial en 2022, si la pandemia lo permite, este show será el segundo concierto de Morrone. Una cita muy especial ya que, asegura el artista en una entrevista, este show busca "conectar a través de la música" con el público de todo el mundo en estos tiempos tan difíciles "utilizando el potencial de la tecnología para que este concierto pueda emitirse en todo el mundo".

¿Cómo te describirías como artista, Michele?

Me encanta actuar. Me encanta la reacción química que noto en el cuerpo cuando me subo al escenario. Es algo muy loco, pero me hace sentir genial. Cuando piso el escenario, dejo de ser yo. Es como si otra cosa se apoderara de mi cuerpo. Es increíble. El primer concierto que di fue el 1 de marzo de 2020 y resultó ser una experiencia impresionante. Justo antes de subir al escenario, estaba muy nervioso... y ahí descubrí otro yo. No sabía muy bien lo que me pasaba. Fue muy emocionante sentir la energía y la felicidad de toda esa gente cantando al ritmo de mi música. Recuerdo que pensé: Madre mía, no están cantando la canción de otra persona. Es la mía. ¡Y además les gusta!.

¿Qué es lo que más te motiva de tu próximo concierto en LIVENow?

La verdad es que estoy muy emocionado porque voy a cantar una nueva canción de mi próximo álbum y estoy deseando que todo el mundo la escuche. También cantaré todas las canciones de mi álbum 'Dark Room'. Voy a actuar en el escenario por segunda vez en mi vida, pero va a ser la primera vez que esté en una plataforma que pueda llegar a todo el mundo a la vez. Tengo muchísimas ganas de actuar en live-now.com. Me encanta que estemos utilizando el potencial de la tecnología para que este concierto pueda emitirse en todo el mundo.

¿Pones mucha energía en una actuación en directo?

Soy muy enérgico, pero hago lo que se me pase por la cabeza en el momento. Todo depende de la canción y del ambiente. Unas veces bailo y otras me muevo despacio. Hago lo que siento y lo que me conecta con el público que tengo delante. Solo quiero que se lo pasen bien y que disfruten con mi arte.

¿Qué canción te gusta más interpretar en directo?

Hay muchas. Me gusta mucho cantar Feel It, que está en el álbum.

Sin duda, es una de mis favoritas. También disfruto mucho cantando Dad, que es una canción dedicada a mi padre, que falleció hace casi 20 años. Cantaré ambas en el concierto.

¿Cómo te vas a preparar el espectáculo?

Tenemos dos semanas enteras de ensayos para preparar el concierto. Tengo unos ensayos con mi profesor de canto y otros en el escenario con toda la iluminación y el director. Vamos a ensayar ocho o nueve horas al día para que salga de la mejor forma posible. Creo que la gente va a sentir que está en el mismo teatro con nosotros gracias al potencial de las cámaras y la tecnología. Va a ser increíble.

¿Cómo quieres que tus fans disfruten del espectáculo? ¿Tendrán que levantarse y bailar en casa o sentarse y relajarse?

Quiero que la gente disfrute de mi música y mi concierto como si estuviera dentro del mismo teatro conmigo. El poder de la música es tan fuerte que no importa la ropa que lleves, cómo lo estés viendo ni cómo estés bailando. El 11 de marzo sentirás el poder de la música, aunque estés en la otra punta del mundo. Sentirás que estás ahí conmigo.

¿Dónde va a celebrarse el concierto?

Actuaré en un teatro precioso que hay aquí en Roma. Estará lleno de cámaras, así que el público se sentirá muy cerca de mí y de la actuación. Es un espectáculo en directo que va a ser tremendamente especial. En mitad de una pandemia, creo que es muy importante conectarse a través de la música porque nos llena el corazón de positividad y buena energía. La música nos ayuda a olvidar muchos de nuestros problemas. Tengo muchísimas ganas de dar música en directo al mundo en estos momentos.

Si pudieras actuar en cualquier lugar del mundo, ¿dónde lo harías?

Quiero actuar en todas partes: en EE.UU., Brasil, España, Europa...

En cualquier parte, realmente. Quiero actuar donde mi música pueda llegar a la gente. Me gusta pensar que llega directamente al corazón y eso puede pasar en cualquier lugar del mundo. Incluso en la Luna y en las estrellas.

¿Qué significa la música para ti?

Es una magnífica pregunta, pero muy difícil de responder. La música lo es todo para mí. Siempre he tenido un profundo amor por la música, desde que era muy niño. Nací en una casa llena de mujeres. Tengo tres hermanas mayores y, cuando quería dormirme, me ponían los auriculares. ¿Te acuerdas del walkman? Yo me iba a dormir escuchando el mío. Siempre he tenido la música alrededor y lo es todo para mí, pero ha sido una historia interesante en mi vida porque mi carrera musical empezó hace más bien poco.

¿Quiénes son tus mayores influencias musicales?

Tengo muchas influencias musicales diferentes. Me gusta todo, desde los Beatles hasta la música house y los Rolling Stones, o la música clásica. Me encantan Mozart y Beethoven, pero también el blues y el hip-hop. Todas las canciones me sirven de inspiración. Todas.

¿Alguna colaboración soñada?

Madre mía... Hay muchos artistas con los que me encantaría trabajar. Me encantaría hacer un dueto con alguien como Billie Eilish o Sam Smith. Son grandes artistas a los que admiro mucho.

¿Qué es lo que te inspira a escribir música?

Para ser sincero, no lo sé. Quizá dependa de mi estado de ánimo o del momento. No hay un momento concreto en el que me inspire para escribir. No me siento y pienso: 'venga, voy a terminar otro disco este mes'. No es mi caso, porque la inspiración puede llegarme en cualquier momento. Lo mismo voy viajando en tren y se me ocurre un riff. A lo mejor ni siquiera estoy pensando en crear música nueva y, de repente, me viene a la cabeza una idea.

¿Cuándo veremos un nuevo álbum de Michele Morrone? ¿Se está cocinando alguno?

El próximo sencillo saldrá el 5 de marzo y se llama BEAUTIFUL. El álbum se publicará más adelante este año, pero no sabemos cuándo por la situación actual con la pandemia. Espero que salga antes del verano, pero habrá que esperar y ver cómo evoluciona todo. Lo que sí te puedo decir es que te prepares para este disco, porque va a ser fuego puro.

¿Y va a haber gira mundial?

Creo que podré hacer una gira completa en 2022. Es un sueño que tengo. Estamos planificando una gira por todo el mundo el año que viene y pasaremos por Estados Unidos, América Latina, Sudáfrica y Europa. Iremos por todo el mundo. Estoy deseando que llegue... El espectáculo 'Michele Morrone: Dark Room And More Live in Concert' está producido por Vivo Concerti y se podrá disfrutar a través de LIVENow, plataforma especializada en conciertos virtuales que ya emitió los shows de Gorillaz o Dua Lipa, el próximo jueves 11 de marzo a las 21:00 horas.

Las entradas ya están a la venta en www.live-now.com a un precio de 10 euros.