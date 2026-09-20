Miembros de la Academia Dominicana de la Historia participará en Extremadura un congreso sobre Nicolás de Ovando

Cartel del Congreso Internacional 'Frey Nicolás de Ovando: el extremeño que organizó el Nuevo Mundo', que se celebra del 22 al 24 de octubre de 2026 entre Cáceres, Trujillo y Alcántara. - RAEX

CÁCERES 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios miembros de la Academia de la Historia de la República Dominicana, encabezados por su presidente, Miguel Reyes Sánchez, participarán en el Congreso Internacional 'Frey Nicolás de Ovando: el extremeño que organizó el Nuevo Mundo', que se celebrará del 22 al 24 de octubre en Cáceres, Trujillo y Alcántara.

El congreso, enmarcado en las XV Jornadas de Humanismo, está organizado por la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta y que se celebrará en Cáceres, Trujillo y Alcántara a finales del próximo mes de octubre.

"La Academia Dominicana de la Historia saluda y apoya con gran entusiasmo esta gran oportunidad para aquilatar, desde su misma tierra natal, Extremadura, el pensamiento, acción y legado de este personaje clave para la historia, quien sentó las bases del sistema administrativo, urbano y económico de la América española durante su mandato en La Española", ha trasladado el organismo dominicano.

El congreso, bajo el título 'Nicolás de Ovando: el extremeño que organizó el Nuevo Mundo', tiene como objetivo promover el estudio y la revisión crítica de Ovando, que fue gobernador y administrador virreinal de La Española -nombre de la isla donde se asienta República Dominicana- entre 1502 y 1509.

La organización del congreso ha destacado, en un comunicado, que Ovando fue una "figura capital" en los inicios de la presencia española en América. De esta forma, la iniciativa pretende establecer un espacio de reflexión académica que permita profundizar en el alcance histórico, político y cultural de su actuación, así como en su proyección posterior en el proceso de configuración del mundo atlántico.

En las sesiones participarán historiadores de universidades y centros de investigación de España y de la Republica Dominicana. El periodo de inscripción para asistir al congreso permanecerá abierto hasta mediados de octubre.