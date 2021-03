'La mirada cercana' de Carmen Ballvé recala a través de 71 fotografías inéditas en el Museo San Telmo de San Sebastián

Pueden verse retratos de sus proyectos personales en el Batey de La Romana en República Dominicana, Tanzania, Etiopía, Perú o Mongolia

SAN SEBASTIÁN, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo San Telmo de San Sebastián acogerá, desde este viernes hasta el 16 de mayo, la exposición 'La mirada cercana' con 71 fotografías en blanco y negro, tomadas en analógico y que no se han expuesto nunca anteriormente, de los trabajos personales de la fotógrafa Carmen Ballvé en comunidades del mundo como la de los bateyes en República Dominicana o los wagogo en Nzali (Tanzania).

En rueda de prensa, Ballvé, acompañada de la comisaria de la muestra María Millán, y de la directora de este espacio museístico donostiarra, Susana Soto, ha dado cuenta de los detalles de 'La mirada cercana' que recoge una selección de las instantáneas que ha realizado a lo largo de tres décadas por varios países del mundo desde su personal forma de mirar.

Una mirada "sin filtro, sin prejuicios" en retratos "llenos de dignidad con mayúsculas, humanidad y generosidad", ha explicado la comisaria, que ha destacado la forma de trabajar de Ballvé, en analógico, siempre en blanco y negro, en su mayoría con película de medio formato y desde "el respeto, con tiempo". "Ella se acerca y le van dando permiso", ha explicado.

La autora explica que gracias a la cámara, que para ella es "un idioma que te hace conectar con la persona que quieres fotografiar", ha podido desarrollar su trabajo entre comunidades tan dispares como la del Batey en la Romana. Los bateyes son los poblados de los trabajadores de los campos de caña de azúcar, en República Dominicana, donde se instaló a finales de los 90 y ha trabajado durante dos décadas; los wagogo en Nzali (Tanzania) o colaborando con el proyecto solidario Denan en Etiopía, liderado por Dick Young, con el que ha colaborado también en Perú y Mongolia.

Ballvé se interesó por la fotografía desde los 13 años, en 1981 se graduó en Pedagogía y Ciencias de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid y un año después se trasladó a Nueva York para estudiar en el Centro Internacional de Fotografía, donde se graduó, tras lo cual comenzó a trabajar como freelance con diversas revistas y periódicos españoles.

En 1985 volvió a Madrid y comenzó una colaboración semanal con un retrato en blanco y negro en el Magazine del periódico El Mundo, así como en otras publicaciones como Elle o Marie Claire, trabajando sobre todo el retrato de estudio, de personalidades del mundo de la cultura.

Entonces comenzó un proyecto en una barriada gitana en la perifería de Madrid y en la cárcel de mujeres de Yeserías. A partir de entonces comenzó su aproximación a la fotografía documental. "Desde un inicio me fascinaba el retrato, empecé retratando en mi entorno familiar, a mis amigos, en el mundo editorial, ese lenguaje fotográfico me gustaba mucho", explica, para añadir que, cuando comenzó los trabajos con la comunidad gitana se dio cuenta que podía "ir más allá y trasladar el modo de vida de diferentes comunidades" a través de sus fotografías que le han dado acceso a "culturas muy distintas".

TIEMPO

Según explica, no es nada "invasiva" a la hora de retratar, sino que le gusta tomarse su tiempo para comunicarse con las personas a las que va a retratar, aunque no conozca su idioma, porque hay otras formas de hacerlo, con las miradas, los silencios, etc. Así relata que, por ejemplo, la niña de la fotografía 'Gineta' que aparece en el cartel de la exposición en un camino con el Batey al fondo la ha retratado en numerosas ocasiones durante veinte años.

También el tiempo es lo que le atrae de la fotografía analógica, la "magia" de "pensar" cada una de las imágenes que se va a tomar ya que la película únicamente da diez disparos; luego "la espera, el revelar, ver el resultado" en el laboratorio.