Muere Jay Benedict, actor de El caballero oscuro y Aliens, a los 68 años por coronavirus

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

El actor estadounidense Jay Benedict, conocido por haber aparecido en películas como 'El caballero oscuro: La leyenda renace', 'Aliens: El regreso' o 'Amenazados en red', ha muerto a los 68 años debido a complicaciones relacionadas con el coronavirus. Afincado desde hace varios años en Europa, había participado en producciones españolas como 'Tirante, el blanco', 'Chico y Rita' o 'Carmen'.

Tanto sus familiares como la agencia que le representaba han confirmado su fallecimiento. "Con profundo pesar tenemos que anunciar la muerte de Jay Benedict, que esta tarde [del 4 de abril] ha perdido su batalla contra el COVID-19. Nuestros pensamientos están con su familia", declaraba la agencia en redes sociales.

Benedict tenía una carrera de más de 40 años a sus espaldas, tanto en cine como en televisión, especialmente en papeles secundarios. Afincado desde hace bastantes años en el Reino Unido, apareció en varios episodios del mítico serial 'Emmerdale', así como también en el thriller criminal 'Foyle's War' en 2006, en la miniserie 'Londo Spy' o la TV movie 'Entre líneas'.

It is with great sadness that we announce the passing of our dear client Jay Benedict, who this afternoon lost his battle with COVID-19. Our thoughts are with his family ❤️