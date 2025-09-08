Muere Rick Davies, cofundador y vocalista de Supertramp, a los 81 años

MADRID 8 Sep. (CulturaOcio) -

Rick Davies, uno de los miembros fundadores de Supertramp, ha muerto a los 81 años en su domicilio de Long Island (Nueva York, EE.UU.). El teclista y vocalista de la banda británica, entre cuyos éxitos figuran temas como 'Goodbye Stranger', 'Breakfast In America' o 'The Logical Song', falleció el sábado tras una batalla contra el cáncer, según un comunicado de la banda.

Davies fue diagnosticado de mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre, hace más de 10 años. "Como coautor, junto con su compañero Roger Hodgson, fue la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una marca indeleble en la historia de la música rock. Su voz conmovedora y su inconfundible toque en el Wurlitzer se convirtieron en el latido del sonido de la banda", señaló el grupo en un comunicado publicado en su página web oficial.

"Más allá del escenario, Rick era conocido por su calidez, resistencia y devoción a su esposa Sue, con la que compartió más de cinco décadas", continúa el texto que destaca que "después de enfrentarse a graves problemas de salud, que le impidieron seguir de gira como Supertramp", el artista "disfrutó actuando con sus amigos de la ciudad natal como Ricky and the Rockets".

"La música y el legado de Rick siguen inspirando a muchos y son testimonio de que las grandes canciones nunca mueren, siguen vivas", sentencia el texto.

Nacido en Swindon en 1944, el amor de Davies por la música comenzó en su infancia, escuchando 'Drummin' Man' de Gene Krupa, que desencadenó una pasión de por vida por el jazz, el blues y el rock'n'roll, según recuerda su propia banda.

Davies y Hodgson formaron el grupo que se convertiría en Supertramp en 1969 y, aunque la formación cambió numerosas veces a lo largo de los años, se les recuerda sobre todo por el periodo comprendido entre 1973 y 1983, cuando Davies y Hodgson actuaron con Dougie Thomson al bajo, Bob Siebenberg a la batería y John Helliwell al saxofón.

Durante ese tiempo produjeron su álbum de adelanto antes de conseguir su mayor éxito con 'Breakfast In America' de 1979, que produjo los singles de éxito 'The Logical Song', 'Breakfast in America', 'Goodbye Stranger' y 'Take the Long Way Home'.

Hodgson abandonó la banda en 1983 y publicó álbumes en solitario, y Davies acabó convirtiéndose en el único miembro que permaneció siempre en la banda a lo largo de su historia.

