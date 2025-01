Multan a Timothée Chalamet por llegar a la premiere de A Complete Unknown en bicicleta: "¡Es ecológico!"

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

Aunque A Complete Unknown ya se ha estrenado en Estados Unidos y Canadá, aún queda más de un mes para que el biopic de Bob Dylan llegue a los cines españoles, donde aterrizará el próximo 28 de febrero. Y antes de eso aterrizará en Reino Unido, donde esta semana se celebraba su premiere. Y el momento más sorprendente del evento corrió a cargo del propio protagonista de la cinta, Timothée Chalamet, que no solo llegaba al lugar en bicicleta, sino que además, como ha revelado más tarde, fue multado por dejarla mal aparcada.

"¡Es ecológico!", se defendió el intérprete al ser preguntado sobre su decisión de asistir al preestreno en bicicleta eléctrica, en una entrevista concedida al programa francés Quotidien. El actor admitió entonces que optó por ese medio de transporte para llegar a tiempo, ya que había demasiado tráfico.

En cualquier caso, lo cierto es que, tal y como revelaba Chalamet, la peculiar idea le valió una multa de 60 libras, es decir, unos 70 euros, ya que no aparcó la bicicleta debidamente. "Fue horrible, porque en realidad era una especie de anuncio para ellos [Lime]", bromeó el actor, refiriéndose a la compañía de vehículos.

« The idea is that I have no idea… there was a traffic jam and I actually wasn’t allowed to park there and I got a £65 fine and actually it’s horrible because it was an advert for them ! »#TimothéeChalamet at Quotidien today pic.twitter.com/fSXuaoVeNx