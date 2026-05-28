El Museo de Cera de Madrid incorpora este jueves a Bad Bunny a su colección

El cantante Bad Bunny durante su concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys, a 22 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Bad Bunny actúa en Barcelona con dos conciertos seguidos dentro de su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’. - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Cera de Madrid incorpora este jueves a su colección una nueva figura de Bad Bunny. El puertorriqueño dará este sábado, 30 de mayo, su primer concierto en la capital de los diez que tiene programados en Madrid.

"El equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura, elaborada con el máximo nivel de precisión y realismo", ha explicado el Museo de Cera en un comunicado.