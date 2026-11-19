Archivo - Entrada, puerta de Velázquez, del Museo del Prado, a 8 de septiembre, en Madrid (España). El Museo Nacional del Prado fue inaugurado en 1819 y a lo largo de su historia centenaria, ha cumplido con la alta misión de conservar, exponer y enriquece - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado celebra este jueves su 207 aniversario con una jornada de puertas abiertas que permite visitar gratuitamente la colección permanente y las exposiciones temporales, invitando al público a sumarse a esta conmemoración y a celebrar más de dos siglos de historia compartida.

El Prado abrió sus puertas al público el 19 de noviembre de 1819 como Real Museo de Pintura y Escultura y 207 años después, conmemora su aniversario con una jornada de entrada gratuita.

La entrada gratuita permitirá visitar la colección permanente, incluida la exposición 'Ricardo de Madrazo (1852-1917): dibujos y acuarelas'; el itinerario 'La ingeniería en el Prado, un puente entre el arte y la técnica'; la instalación 'Cristina de Suecia. Pasión por la escultura' y dará acceso asimismo a la exposición temporal 'Rainer Maria Rilke y el arte español'.