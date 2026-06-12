El Museo Reina Sofía confía a Ikea el diseño y creación de varios de sus espacios

El Museo Reina Sofía le confía a Ikea el diseño y creación de varios de sus espacios - LOLA HERNANDO ROBLES
MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Museo Reina Sofía e IKEA han suscrito un convenio para el mecenazgo del proyecto de interiorismo consistente en el diseño y creación de diferentes espacios en el claustro de la Planta 2 del Edificio Sabatini a partir del suministro e instalación de mobiliario, complementos y accesorios por parte de la empresa.
Así, la sede principal del Reina Sofía, que está compuesta por el Edificio Sabatini y el Edificio Nouvel, y con una superficie total aproximada de 84.000 metros cuadrados, ha contado con Ikea para "actualizar y crear espacios comunes" que sirvan de descanso del público y dotando estas áreas de mobiliario "confortable, eficiente y con opciones multifuncionales".
"La propuesta pretende trasladar una sensación de hogar al entorno museístico incorporando la esencia escandinava (funcional, accesible y acogedora) y adaptándola a las necesidades de un espacio de alto tránsito mediante soluciones prácticas, versátiles y confortables", explica la pinacoteca en un comunicado.