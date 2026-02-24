El Museo de Reproducciones de Bilbao acoge una nueva sesión de 'La obra en su contexto'

El Museo de Reproducciones de Bilbao acoge la charla 'Ecos clásicos en las Américas. El Museo Nacional de Historia Natural (Chile)'. - MUSEO DE REPRODUCCIONES DE BILBAO

BILBAO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Reproducciones de Bilbao ofrecerá este miércoles, 25 de febrero, una nueva sesión de 'La obra en su contexto', en la que Carolina Valenzuela, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, impartirá la conferencia 'Ecos clásicos en las Américas. El Museo Nacional de Historia Natural (Chile)'.

Según ha explicado el Museo de Reproducciones, Valenzuela hablará de "cómo las élites de las repúblicas latinoamericanas recientemente independizadas utilizaron la Antigüedad en sus proyectos culturales y políticos". La conferencia tendrá lugar a las seis de la tarde, con entrada gratuita, que se podrá adquirir en la web.

'La obra en su contexto' es, en palabras de los responsables del museo, "una de sus actividades más exitosas y longevas" que lleva a cabo y, a lo largo de los años, ha dado a conocer al público "piezas únicas de la colección del Museo o las diferentes exposiciones temporales de la institución".

En este curso 2025/2026, tanto la temática como los conferenciantes cambiarán en las charlas que se celebrarán y que girarán en torno a "la Antigüedad tal y como se interpreta en el mundo contemporáneo", con ponentes de UPV/EHU, Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III o la de Alcalá.