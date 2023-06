El Museo de la Xocolata de Barcelona recibe el hallazgo arqueológico que sitúa el origen del cacao en Ecuador

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Museu de la Xocolata de Barcelona ha recibido este jueves de la mano de la Embajada de Ecuador en España el que, hasta el momento, es el hallazgo arqueológico más antiguo sobre el origen del Theobroma cacao (3.500-3.350 a.C.). Se trata de una réplica de la vasija originaria, encontrada en el yacimiento de Santa Ana - La Florida (Alta Amazonía), que se podrá ver, a partir de hoy mismo y de forma permanente, en el museo barcelonés.

El acto de presentación, celebrado en el Aula Magna de la Escola de Pastisseria (EPGB), contó con la presencia de Andrés Vallejo, embajador de Ecuador en España, Olivier Fernández, gerente del Gremio de Pastelería y creador del Bean to Bar MXBCN; Antoni Bellart i Àngels Pujol, como representantes del Gremi de Pastisseria de Barcelona; y Marta Tañà, directora del Museu. Todos ellos han valorado la importancia de este hallazgo y de su presencia en el Museu de la Xocolata de Barcelona (MXBCN): "Estamos muy satisfechos de poder entregar esta réplica, de gran valor simbólico, a la sede del chocolate en Barcelona. España es un gran socio comercial de Ecuador en la comercialización del cacao y conocemos también la fuerte relación del Museo con el cacao del país", ha manifestado Vallejo en su intervención, refiriéndose al vínculo comercial con productores locales de Ecuador para el abastecimiento del cacao en el proyecto Bean to Bear by MXBCN.

En este sentido, la directora del MXBCN, Marta Tañà, ha transmitido el "orgullo" que supone para la institución ser uno de los cuatro museos en España en recibir esta pieza, que sitúa el origen del cacao próximo a un enclave vinculado a la liturgia ceremonial-funeraria en la provincia ecuatoriana de Zamora-Chinchipe. Tañà ha agradecido a la embajada "la confianza depositada en la institución para que todos los barceloneses y turistas de la ciudad puedan conocer, de primera mano, algo más sobre el origen del cacao, tan presente en nuestro día a día y protagonista indiscutible de momentos asociados a las celebraciones". "El cacao de Ecuador reúne los niveles más altos en cuanto a sabor, aroma y textura para poder crear en pastelería", ha añadido Olivier Fernández, quien además de dirigir la Escola, lidera el proyecto Bean to Bar by MXBCN.

El acto de entrega ha contado con la asistencia de reconocidos nombres del sector de la pastelería como Lluc Crusellas, ganador de World Chocolate Masters 2022, Eric