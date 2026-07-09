La música, arte y literatura de Ecuador protagonizan la 31ª edición de La Mar de Músicas

La música, el arte y la literatura del Ecuador protagonizan la 31º edición del Festival La Mar de Músicas 2026 - CEDIDA

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ecuador será el gran protagonista de la 31.ª edición de La Mar de Músicas, uno de los festivales culturales más importantes de Europa organizado por el Ayuntamiento de esta ciudad, que se celebrará del 17 al 25 de julio en Cartagena, Región de Murcia, España. El evento dedicará su programación a mostrar la riqueza artística y cultural del país a través de la música, el cine, la literatura, las artes visuales y la gastronomía.

La presencia ecuatoriana incluirá 10 bandas y artistas musicales, entre ellos: Swing Original Monks, Margarita Laso, Lolabúm, Machaka, Paola Navarrete y Papaya Dada, quienes compartirán cartel con figuras internacionales como Rubén Blades, Lila Downs, Sílvia Pérez Cruz, Carminho y Monsieur Periné.

El festival también proyectará ocho películas ecuatorianas, en uno de los ciclos de cine nacional más amplios organizados fuera del país, con títulos como: Ratas, ratones, rateros (1999) – Sebastián Cordero; Feriado (2014) – Diego Araujo; Chuzalongo (2024) – Diego Ortuño, Los Wánabis (2023) – Santiago Paladines; Hiedra (2025) – Ana Cristina Barragán; Los ahogados (2025) – Juan Sebastián Jácome; Viejos malditos (2025) – Xavier Chávez; y, Nosotros, mi papá y el perro (2025) – Pablo Arturo Suárez

La programación se complementará con tres exposiciones de arte, entre ellas una dedicada a Oswaldo Guayasamín y otras sobre la identidad y migración de la comunidad ecuatoriana en España, así como un espacio literario protagonizado por escritoras destacadas como Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Gabriela Alemán y Yuliana Ortiz Ruano.

Como novedad, el festival incorporará un programa gastronómico dedicado a Ecuador, con la participación de restaurantes de Cartagena y experiencias culinarias lideradas por los chefs ecuatorianos Sebastián López (Hannibal) y Miguel Ángel Méndez (Ayawaskha) junto a sus pares españoles en 2020 Estudio y Restaurante Mi Mare, respectivamente.

Durante nueve días, La Mar de Músicas ofrecerá 45 conciertos, en donde el Ecuador será el eje de una programación que busca fortalecer los vínculos culturales con España y con nuestra comunidad migrante a la vez, que se proyecta la creatividad del país ante miles de asistentes internacionales.

La edición 2026 convierte a Ecuador en el gran protagonista cultural del verano español y representa una de las mayores vitrinas internacionales para la promoción del arte, el turismo, y la identidad cultural ecuatoriana en Europa.