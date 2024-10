El músico Shabaka Hutchings presenta su álbum el 29 de octubre dentro del ciclo Villanos del Jazz de Teatros del Canal

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El músico británico Shabaka Hutchings presentará su último álbum 'Perceive its beauty, acknowledge its grace' (Percibe su belleza, reconoce su gracia) en la Sala Verde de Teatros del Canal el próximo 29 de octubre, después de una gira de más de un mes por Estados Unidos, enmarcado en el madrileño ciclo Villanos del Jazz.

Hutchings es considerado como uno de los impulsores del renacimiento del jazz en su país, y su nuevo disco, grabado durante 6 días en el legendario estudio Rudy Van Gelder, supone su "regreso a los orígenes". "Tocamos sin auriculares ni separación en la habitación", ha señalado el músico británico, con el objetivo de "capturar la atmósfera especial que se alcanza cuando un grupo de músicos tocan juntos durante un tiempo".

Una de las principales aportaciones de esta obra es el sonido de la flauta, de una variedad de flautas, entre ellas, la citada shakuhachi japonesa, que comenzó a tocar en 2020 durante la pandemia y que se sumó a su arsenal instrumental flautas como las zumbadoras mayas de Teotihuacan, los pífanos brasileños, flautas nativas americanas, svires eslavos y quenas sudamericanas, ha informado Teatros del Canal en un comunicado.

TRAYECTORIA

Nacido en Londres, Shabaka Hutchings pasó gran parte de su infancia en Barbados. De 2004 a 2008 estudió clarinete en la Guildhall School of Music y tocó en grupos de calipso, practicando sobre ritmos de hip hop de artistas como Nas, así como la música nativa de Barbados.

El músico británico ha grabado y realizado giras con bandas como la Mulatu Astatke and the Heliocentrics, Soweto Kinch, Floating Points y Courtney Pine. Además de formar parte de la London Improvisers Orchestra, ha compuesto piezas para la BBC Concert Orchestra, la London Sinfonietta y el Ligeti Quartet, y ha interpretado el Concierto para clarinete de Copland con la BBC National Orchestra of Wales, la Britten Sinfonietta y la Knoxville Symphony Orchestra.

En los últimos diez años ha trabajado fundamentalmente con tres bandas, Sons of Kemet, The comet is coming y Shabaka and the ancestors. Con ellas ha cultivado una música de fusión afrocaribeña, la procedente de clubes de baile de Londres y la de la tradición del jazz sudafricano.