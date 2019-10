El MVA proyecta 'Los Reyes', un documental contado a través de los ojos de dos perros vagabundos

Publicado 02/10/2019 17:18:13 CET

Málaga.- El MVA proyecta 'Los Reyes', un documental contado a través de los ojos - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural MVA de la Diputación de Málaga proyectará 'Los Reyes' este 3 de octubre a las 20.30 horas. Un documental, de la pareja de cineastas chilenos Bettina Perut e Iván Osnovikoff, que se centra en la historia de dos perros callejeros, Fútbol y Chola, que viven en uno de los parques de patinaje más antiguos de Santiago de Chile (Los Reyes). La entrada es libre hasta completar aforo.

El resultado final de la película es una narración basada en la vida diaria de los adolescentes skaters de Chile que se reúnen en el parque para hablar de sus problemas, sus peleas en casa y de las drogas que consumen pero desde el punto de vista de los dos animales que viven en la zona destinada a skatepark, un espacio abierto lleno de patinetes y jóvenes.

Fútbol tiene el pelo largo y le encanta traer pelotas, balones y botellas de plástico con en el morro. Chola tiene el pelo más corto y negro, le ladra a los ciclistas que pasan por el parque y le encanta jugar a perseguir pelotas.

Ambos interactúan durante el filme con los jóvenes, pudiendo los espectadores escuchar las voces de los adolescentes hablando de sus vidas y explicando sus historias, a veces cómicas y, otras dramáticas, incluso fuera de cuadro, escuchamos las voces.

Bettina Perut e Iván Osnovikoff, han hecho otras películas, entre las que destacan 'Welcome to New York' (2006), 'La muerte de Pinochet' (2011 ) y 'Sourire' (2015).