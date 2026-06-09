Nacen los Premios Dinamizadores del Turismo Iberoamericano

Narciso Casado entregando el premio al presidente de Honduras, Nasry Asfura - CEDIDA

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El III Foro Iberoamericano de Turismo acogió la presentación de los Premios Dinamizadores del Turismo Iberoamericano, una iniciativa creada para reconocer a las personas, instituciones y organizaciones que contribuyen al desarrollo, la cooperación y la transformación del turismo en la región.

Estos reconocimientos, presentados durante la segunda jornada del Foro celebrada en San Pedro Sula, constituyó una de las principales novedades de esta tercera edición del evento, que se ha consolidado ya como uno de los principales espacios de diálogo y acción público-privada de la industria turística de Iberoamérica.

Los galardones son un reflejo claro de que el progreso del turismo no depende únicamente de las inversiones o las infraestructuras, sino también de la capacidad de las personas y organizaciones para impulsar ideas, generar alianzas y convertir proyectos en realidades capaces de transformar los territorios.

Los Premios Dinamizadores del Turismo Iberoamericano nacen con el objetivo de reconocer aquellas iniciativas, organizaciones y personas que están contribuyendo a transformar el turismo en la región mediante la innovación, la cooperación, la sostenibilidad, la formación, el emprendimiento y la generación de oportunidades.

Los premios contemplarán distintas categorías orientadas a visibilizar buenas prácticas y proyectos de referencia en ámbitos como la gobernanza turística, la competitividad empresarial, la sostenibilidad, la empleabilidad, la transformación digital, el talento joven y la colaboración público-privada.

Al tratarse de la presentación de estos premios, la Organización decidió conceder unos reconocimientos extraordinarios a algunas de las instituciones y entidades que han acompañado la evolución del Foro desde su nacimiento en Cancún y que han contribuido de forma decisiva a consolidar este espacio, como un referente de la industria turística iberoamericana. La intención es que, a partir de futuras ediciones, estos premios incorporen un sistema de categorías abiertas a candidaturas procedentes de toda la región.

El acto contó con la participación de Mireya Agüero, canciller de la República de Honduras; Andrés Ehrler, secretario de Turismo del Gobierno de Honduras; Narciso Casado, secretario permanente de CEIB; Anabel Gallardo, presidenta de COHEP; Matías Fernández Ilarde, presidente de FIJE; y Guillermo Escribano Manzano, embajador de España en Honduras.

Asimismo, los organizadores agradecieron la presencia e implicación del presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien acompañó el acto como testigo institucional de esta primera entrega de reconocimientos y recibió una distinción especial por su apoyo al fortalecimiento del turismo y a la celebración del Foro en Honduras.

Reconocimientos de la primera edición

En el acto fueron distinguidas las siguientes instituciones y organizaciones:

• Quintana Roo, por albergar la primera edición del Foro Iberoamericano de Turismo y contribuir a poner en marcha esta iniciativa de colaboración

regional.

• ProColombia y su presidenta, Carmen Caballero, por su apoyo al desarrollo y promoción del turismo iberoamericano, y por acoger la segunda edición del Foro, que tuvo lugar en Santa Marta.

• ONU Turismo, por su contribución al fortalecimiento del sector turístico en el ámbito internacional.

• CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, por su respaldo a iniciativas de desarrollo y competitividad turística en toda la región.

• Instituto Hondureño de Turismo, por su papel en la organización y acogida de esta tercera edición del Foro.

• Además, se concedió un reconocimiento especial al presidente Nasry Asfura por su compromiso con el fortalecimiento del turismo como motor de

desarrollo económico y social, así como por el apoyo brindado a la celebración del Foro en San Pedro Sula.

Con la creación de los Premios Dinamizadores del Turismo Iberoamericano, el Foro incorporó un nuevo espacio destinado a reconocer y visibilizar a quienes impulsan la transformación del turismo en la región, reforzando su compromiso con la innovación, la cooperación y la construcción de una agenda conjunta para el futuro del sector.