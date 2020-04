Netflix prepara una película interactiva de Unbreakable Kimmy Schmidt con Daniel Radcliffe y Jon Hamm

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Después del lanzamiento Black Mirror: Bandersnatch en 2018, Netflix se prepara para estrenar su próxima película interactiva. La serie Unbreakable Kimmy Schmidt se pasará a este nuevo formato y lo hará con la participación de estrellas como Daniel Radcliffe y Jon Hamm.

Kimmy vs. The Reverend es el título de la cinta, que llegará a la plataforma el próximo 12 de mayo. El servicio de streaming ha publicado a través de Twitter un tráiler del filme en el que se puede ver a la protagonista, encarnada por Ellie Kemper, charlando con Radcliffe.

El clip también muestra a Hamm, actor habitual de la ficción, enfundado en un traje naranja de presidiario. La película también contará con las apariciones de Amy Sedaris, Fred Armisen, Johnny Knoxville y Michael Carlsen, entre otros.

Take it 10 seconds at a time 'til I'm back on May 12th! Fudge yeah! Did I mention you get to decide how the story ends? 🙌 pic.twitter.com/KLwqwGG6De