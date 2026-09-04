La "New American Cuisine" : así es la revolución gastronómica que vive Estados Unidos

Fotografía del evento - Cedida

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Para los viajeros españoles, Estados Unidos suele estar asociado a imágenes icónicas: imponentes rascacielos, carreteras interminables, restaurantes de carretera, hamburguesas y los inconfundibles sabores de los grandes clásicos de la cocina estadounidense. Sin embargo, más allá de estos estereotipos se esconde un panorama gastronómico fascinante y cada vez más diverso, en el que tradición, herencia multicultural, producto local e innovación se dan la mano de formas sorprendentes.

Lejos de los tópicos, Estados Unidos vive una auténtica "revolución gastronómica de origen", impulsada por chefs innovadores, pequeños productores locales, una rica herencia multicultural y un compromiso creciente con una cocina basada en el producto de proximidad y el vínculo directo entre el campo y la mesa.

Nueva Orleans (Luisiana) | Una mezcla de historia y espíritu sureño

Nueva Orleans es una ciudad en la que las influencias francesa, africana, española y caribeña se entrelazan para crear una de las identidades culturales más singulares de Estados Unidos. Sus barrios históricos, su vibrante escena musical y su reconocida gastronomía reflejan un rico legado que continúa evolucionando. En el French Quarter, los balcones de hierro forjado y las coloridas fachadas de Bourbon Street y Royal Street permiten acercarse al pasado de la ciudad, mientras que barrios como Tremé ponen de manifiesto sus profundas raíces afroamericanas y su papel fundamental en el nacimiento y desarrollo del jazz.

La gastronomía ocupa un lugar igualmente protagonista en la experiencia de Nueva Orleans. Platos tradicionales como el gumbo, la jambalaya, los po'boys y los beignets continúan siendo imprescindibles para conocer la identidad culinaria de la ciudad, junto a una nueva generación de chefs que reinterpreta las tradiciones criollas y cajún en restaurantes contemporáneos. Los visitantes pueden descubrir este patrimonio gastronómico en el histórico French Market, explorar los sabores locales del barrio de Bywater o disfrutar de la reconocida oferta de alta cocina de la ciudad.

Charleston (Carolina del Sur) | La elegancia costera del "Lowcountry"

Charleston representa a la perfección el carácter singular del Lowcountry de Carolina del Sur, donde siglos de historia, paisajes costeros y una reconocida tradición gastronómica confluyen. Sus calles históricas, flanqueadas por casas de tonos pastel, grandes mansiones y frondosos jardines, permiten descubrir el patrimonio de la ciudad, mientras que las zonas próximas al litoral muestran la estrecha relación de Charleston con la costa atlántica que la rodea. Un paseo por The Battery, una visita al histórico City Market o una excursión a plantaciones cercanas como Magnolia Plantation and Gardens ofrecen distintas perspectivas sobre la rica y compleja historia de la región.

La gastronomía es, en definitiva, otro de los grandes pilares de la experiencia en Charleston. La ciudad se ha consolidado como uno de los grandes destinos de la cocina sureña, con chefs que, en restaurantes como Fleet Landing Restaurant & Bar, parten de ingredientes tradicionales del Lowcountry, como el arroz Carolina Gold, las gambas y ostras locales o los productos de temporada, para reinterpretarlos desde una perspectiva contemporánea. Desde los clásicos platos de pescado y marisco y las especialidades tradicionales del Lowcountry hasta sofisticados restaurantes del centro histórico, Charleston combina creatividad gastronómica con la relajada calidez de la hospitalidad sureña.

Valle de Napa (California) | Alta cocina y sostenibilidad convertidas en referente

El Valle de Napa se ha convertido en sinónimo de vinos excepcionales, alta gastronomía y una profunda conexión con la tierra. Sus viñedos, que se extienden por los valles y laderas del norte de California, sirven de escenario a una escena culinaria cada vez más sofisticada, en la que los productores locales, los ingredientes de temporada y las prácticas sostenibles desempeñan un papel fundamental. Desde pequeñas bodegas familiares, como Alpha Omega, hasta propiedades de prestigio internacional, la región ofrece la posibilidad de descubrir la relación entre el terruño, la elaboración del vino y la gastronomía.

La experiencia va mucho más allá de una cata de vinos. Los restaurantes de todo el valle trabajan estrechamente con agricultores, cultivadores y productores locales para crear menús que reflejan tanto las estaciones del año como la diversidad agrícola de California. En localidades como St. Helena, Yountville y Rutherford, los visitantes pueden combinar las visitas a los viñedos con experiencias gastronómicas memorables, mientras que el Napa Valley Wine Train ofrece una manera diferente de disfrutar del paisaje.

Para quienes quieran conocer de cerca el compromiso de la región con la sostenibilidad, numerosas bodegas han adoptado prácticas de agricultura ecológica o regenerativa. Una filosofía cada vez más extendida que entiende que la elaboración de vinos excepcionales va de la mano del cuidado de la tierra que los hace posibles.

Portland (Oregón) | Pionera "del campo a la mesa" y de la comida callejera de autor

Portland se ha consolidado como uno de los destinos gastronómicos más creativos y sostenibles del noroeste del Pacífico gracias a su firme apuesta por la filosofía del campo a la mesa y a sus estrechos vínculos con los productores locales, como 82 Acres o Noble Rot. La célebre cultura de los food carts de la ciudad ocupa un lugar central en esta escena, con cientos de pequeños establecimientos independientes que ofrecen desde especialidades internacionales hasta reinterpretaciones originales de ingredientes de la región.

La identidad gastronómica de Portland también se extiende a su reconocida cultura de cerveza artesanal y a una pujante red de restaurantes independientes, muchos de ellos comprometidos con el uso de productos locales y prácticas sostenibles. Con el fértil valle de Willamette y el océano Pacífico a poca distancia, Portland tiene acceso a una extraordinaria variedad de productos frescos, pescados y mariscos y elaboraciones artesanales, lo que convierte a la ciudad en un escaparate natural de los sabores de Oregón y, en general, del noroeste del Pacífico.

Chicago (Illinois) | Innovación global en el corazón del Medio Oeste

Chicago es una potencia gastronómica en la que la cocina reconfortante más emblemática y la vanguardia culinaria conviven. La legendaria pizza de masa gruesa al estilo deep-dish es solo el punto de partida: sus diversos barrios ofrecen desde los clásicos hot dogs al estilo Chicago y los sándwiches de ternera italiana hasta una sofisticada escena de alta cocina reconocida internacionalmente. Restaurantes como Alinea han situado a la ciudad a la vanguardia de la experimentación gastronómica, combinando creatividad, técnica y ciencia para transformar la experiencia en torno a la mesa.

Junto a su vibrante escena de cerveza artesanal y sus tradiciones gastronómicas de origen multicultural, Chicago demuestra que el Medio Oeste puede mantener unas profundas raíces culinarias y, al mismo tiempo, reinventarse constantemente.

Este verano, mientras los viajeros buscan experiencias más auténticas y memorables, Brand USA les invita a descubrir Estados Unidos a través de sus sabores. Desde rutas del vino y mercados de productores hasta festivales gastronómicos y restaurantes innovadores, el país ofrece un viaje culinario que permite descubrir la diversidad de sus paisajes, comunidades y tradiciones, bocado a bocado.