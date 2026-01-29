Nicki Minaj se declara "fan número 1" de Donald Trump: "El odio o lo que la gente diga no me afecta. Me motiva" - DONALD TRUMP/TIKTOK

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rapera Nicki Minaj ha reiterado públicamente su apoyo a Donald Trump, declarándose fan del presidente y asegurando no estar preocupada por la opinión que pueda tener la gente u otros artistas de su respaldo incondicional al presidente estadounidense. Las declaraciones de la cantante, nacida en Trinidad y Tobago y que se trasladó a Estados Unidos siendo niña de forma irregular, llegan en un momento especialmente complicado, con el país sacudido por las políticas migratorias de Trump y las acciones del ICE.

Ha sido en el marco de un evento celebrado en Washington y vinculado al lanzamiento de las denominadas "cuentas Trump" para niños estadounidenses que la cantante ha subido al escenario, dando la mano al presidente y dedicándole unas palabras. "Bueno, no sé qué decir... pero diré que probablemente soy la fan número uno del presidente. Y eso no va a cambiar", comenzó.

"Y el odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo aún más. Y nos motivará a todos a apoyarlo aún más", expresó Minaj ante un sonriente Trump. "No vamos a permitir que se salgan con la suya acosándolo. Las campañas de desprestigio no van a funcionar. Él tiene mucha fuerza detrás de él, y Dios lo está protegiendo. ¿Amén?", añadió.

Por su parte, el presidente agradeció sus palabras, señalando que les había "ido bastante bien con su comunidad", aparentemente refiriéndose a sus seguidores negros, según apunta Variety.

Minaj compartió luego en sus redes sociales fotografías con Trump, así como un vídeo en el que lo presentaba como su "presidente favorito" y "el mejor", con este llamándola a su vez "reina del rap".

La rapera publicó además una imagen de la Gold Card de Trump, un permiso que otorga la residencia permanente en Estados Unidos. Y es que, nacida en Trinidad y Tobago, Minaj llegó al país como inmigrante ilegal a los cinco años. "Finalizando los trámites de ciudadanía en este mismo momento, según lo dispuesto por mi maravilloso, amable y encantador presidente", escribió, asegurando además no haber tenido que pagar por la Gold Card, que normalmente cuesta 1 millón de dólares.

Minaj no siempre ha apoyado a Trump, cuyas políticas antimigratorias llegó a criticar en 2018, pero en los últimos tiempos se ha ido posicionando cada vez más del lado del líder republicano.

Así, el pasado mes de noviembre, la cantante elogiaba al inquilino de la Casa Blanca después de que anunciara una posible acción militar contra el gobierno nigeriano por el asesinato de cristianos y en diciembre participó junto a Erika Kirk (viuda de Charlie Kirk) en Turning Point USA.