Noah Centineo no será He-Man en la película de Masters del Universo

Noah Centineo no será He-Man en la película de Másters del Universo

MADRID, 30 Abr. (CulturaOcio) -

Han pasado más de dos años desde que comenzaran a circular rumores sobre la participación de Noah Centineo en una nueva película de Masters del Universo. Después se confirmó que el actor daría vida a He-Man en la producción de Sony Pictures y Mattel Films, pero aparentemente Centinelo ha salido del proyecto.

"Ya no está vinculado a ese proyecto", declaró un representante de Centineo a Collider. Se desconocen las razones de su salida de la cinta, que estará escrita y dirigida por Aaron y Adam Nee. Los realizadores se encargarán de escribir la historia después de que guionistas como David S. Goyer, Matt Holloway y Art Marcum hayan estado vinculados al proyecto en el pasado.

La película está basada en la popular línea de juguetes de la década de los 80 que dio lugar a una mítica serie de animación que se emitió desde 1983 hasta 1985. He-Man y los Masters del Universo relata la eterna lucha entre el bien y el mal personificada en Adam, el príncipe de un mundo fantástico, Eternia, que gracias a la magia del castillo de Grayskull y la Espada de Poder se convierte en He-Man el hombre más poderoso del Universo que lucha, junto a sus aliados Teela, Man-at-Arms, Orko y La Hechicera, salvar a su planeta de la tiranía de Skeletor.

Una historia que ya fue llevada a la gran pantalla en una mejorable pero muy entrañable producción del año 1987 protagonizada por Dolph Lundgren como He-Man con Frank Langella como Skeletor y en la que también aparecía una jovencísima, y entonces desconocida, Courteney Cox ('Friends').

La saga también cuenta con otras series y películas de animación, cómics y una futura serie de animación digital que está preparando Kevin Smith y que bajo el título de Masters of the Universe: Revelation

Centineo no dará vida a He-Man, pero tiene un calendario lleno de proyectos. El actor, que saltó a la fama en 2018 gracias a la cinta A todos los chicos de los que me enamoré, tiene pendiente de estreno The Diary a las órdenes de Jackie Chan. Además, encarnará a Al Rothstein (Átomo Smasher) en Black Adam, película de DC dirigida por Jaume Collet-Serra y encabezada por Dwayne Johnson.