'Nomadland' y 'Rocks' lideran las nominaciones de los BAFTA 2021

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Academia Británica de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha anunciado a los nominados de la 74ª edición de los Premios BAFTA. 'Nomadland', el aclamado filme dirigido por Chloé Zhao, y 'Rocks', de la cineasta británica Sarah Gavron, lideran las candidaturas con siete nominaciones cada una. La gala se celebrará el 11 de abril en el Royal Albert Hall de Londres.

Tras la polémica surgida el año pasado con la selección de nominados, en la que se acusó a los miembros de la organización de racistas por la ausencia de candidatos negros, la Academia británica opta este año por la diversidad. En esta ocasión, en cada una de las categorías interpretativas hay, al menos, un nominado de raza negra, además de otros aspirantes no caucásicos como el indio Adarsh Gourav por 'Tigre blanco' o la surcoreana Youn Yuh-jung por 'Minari. Historia de mi familia'.

'Nomadland' consolida su liderazgo en la temporada de premios, al aspirar a siete galardones, entre ellos los de mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado y mejor actriz principal. La cinta británica 'Rocks' ha dado la sorpresa igualando las siete nominaciones, entre las que destacan las de mejor película británica y mejor dirección.

Les siguen de cerca, con seis nominaciones, 'El padre', 'Mank', 'Minari. Historia de mi familia' y 'Una joven prometedora'; mientras que 'La excavación' y 'The Mauritanian' se quedan en tercer lugar con cinco candidaturas. Entre las cinco nominadas a la mejor película, solo una es distribuida por una plataforma, 'El juicio de los 7 de Chicago', de Netflix.

A diferencia del año pasado, en la que solo hubo nominados varones en la categoría de mejor dirección, en esta edición, el número de mujeres cineastas supera al de sus colegas masculinos, al haber cuatro candidatas frente a solo dos nominados. Por otro lado, tres de ellos han rodado su largometraje, mayoritariamente, en una lengua diferente al inglés.

Esta es la lista completa de nominados para la próxima edición de los BAFTA:

MEJOR PELÍCULA

· El juicio de los 7 de Chicago

· El padre

· Nomadland

· The Mauritanian

· Una joven prometedora

MEJOR DIRECCIÓN

· Lee Isaac Chung - Minari. Historia de mi familia

· Sarah Gavron - Rocks

· Shannon Murphy - El glorioso caos de la vida

· Thomas Vinterberg - Otra ronda (Druk)

· Jasmila Zbanic - Quo Vadis, Aida?

· Chloé Zhao - Nomadland

MEJOR ACTOR

· Riz Ahmed - Sound of Metal

· Chadwick Boseman - La madre del blues

· Adarsh Gourav - Tigre blanco

· Anthony Hopkins - El padre

· Mads Mikkelsen - Otra ronda (Druk)

· Tahar Rahim - The Mauritanian

MEJOR ACTRIZ

· Bukky Bakray - Rocks

· Radha Blank - Rapera a los 40

· Vanessa Kirby - Fragmentos de una mujer

· Frances McDormand - Nomadland

· Wummi Mosaku - Casa ajena

· Alfre Woodard - Clemency

MEJOR ACTOR DE REPARTO

· Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

· Barry Keoghan - Calm with Horses

· Alan Kim - Minari. Historia de mi familia

· Leslie Odom Jr. - Una noche en Miami...

· Clarke Peters - Da 5 Bloods: Hermanos de armas

· Paul Raci - Sound of Metal

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

· Niamh Algar - Calm with Horses

· Kosar Ali - Rocks

· Maria Bakalova - Borat, película film secuela

· Dominique Fishback - Judas and the Black Messiah

· Ashley Madekwe - County Lines

· Youn Yuh-jung - Minari. Historia de mi familia

MEJOR GUION ORIGINAL

· Emerald Fennell - Una joven prometedora

· Jack Fincher - Mank

· Theresa Ikoko y Claire Wilson - Rocks

· Tobias Lindholm y Thomas Vinterberg - Otra ronda (Druk)

· Aaron Sorkin - El juicio de los 7 de Chicago

MEJOR GUION ADAPTADO

· Ramin Bahrani - Tigre blanco

· Moira Buffini - La excavación

· Christopher Hampton y Florian Zeller - El padre

· Rory Haines, Sohrab Noshirvani y M.B. Traven - The Mauritanian

· Chloé Zhao - Nomadland

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

· Los miserables (Francia)

· Minari. Historia de mi familia (Estados Unidos)

· Otra ronda (Druk) (Dinamarca)

· Queridos camaradas (Rusia)

· Quo Vadis, Aida? (Bosnia-Herzegovina)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

· Onward

· Soul

· Wolkwalkers

MEJOR DOCUMENTAL

· Collective

· David Attenborough: Una vida en nuestro planeta

· El dilema de las redes

· El disidente

· Lo que el pulpo me enseñó

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

· Calm with Horses

· Casa ajena

· El padre

· La excavación

· Limbo

· Mogul Mowgli

· Rocks

· Saint Maud

· The Mauritanian

· Una joven prometedora

MEJOR DEBUT BRITÁNICO DE GUION, PRODUCCIÓN O DIRECCIÓN

· Rose Glass (directora, guionista) y Oliver Kassman (productor) - Saint Maud

· Theresa Ikoko y Claire Wilson (guionistas) - Rocks

· Jack Sidey (guionista, productor) - Moffie

· Ben Sharrock (director, guionista) e Irune Gurtubai (productora) - Limbo

· Remi Weekes (director, guionista) - Casa ajena

MEJOR BANDA SONORA

· Emile Mosseri - Minari. Historia de mi familia

· James Newton Howard - Noticias del gran mundo

· Trent Reznor, Atticus Ross - Mank

· Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste - Soul

· Anthony Willis - Una joven prometedora

MEJOR CASTING

· Shaheen Baig - Calm with Horses

· Alexa L. Fogel - Judas and the Black Messiah

· Lindsay Graham Ahanonu y Mary Vernieu - Una joven prometedora

· Julia Kim - Minari. Historia de mi familia

· Lucy Pardee - Rocks

MEJOR FOTOGRAFÍA

· Sean Bobbitt - Judas and the Black Messiah

· Joshua James Richards - Nomadland

· Alwin H. Küchler - The Mauritanian

· Erik Messerschmidt - Mank

· Dariusz Wolski - Noticias del gran mundo

MEJOR MONTAJE

· Alan Baumgarten - El juicio de los 7 de Chicago

· Yorgos Lamprinos - El padre

· Mikkel E.G. Nielsen - Sound of Metal

· Frédéric Thoraval - Una joven prometedora

· Chloé Zhao - Nomadland

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

· David Crank y Elizabeth Keenan - Noticias del gran mundo

· Maria Djurkovic y Tatiana Macdonald - La excavación

· Peter Francis y Cathy Featherstone - El padre

· Donald Graham Burt y Jan Pascale - Mank

· Sarah Greenwood y Katie Spencer - Rebeca

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

· Alice Babidge - La excavación

· Alexandra Byrne - Emma

· Michael O'Connor - Ammonite

· Ann Roth - La madre del blues

· Trish Summerville - Mank

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

· Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio López-Rivera y Mia Neal - La madre del blues

· Mark Coulier - Pinocho

· Patricia Dehaney, Eryn Krueger Mekash y Matthew Mungle - Hillbilly, una elegía rural

· Jenny Shircore - La excavación

· Kimberley Spiteri y Gigi Williams - Mank

MEJOR SONIDO

· Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc - Sound of Metal

· Sergio Díaz, Zach Seivers y M. Wolf Snyder - Nomadland

· Coya Elliott, Ren Klyce y David Parker - Soul

· Michael Fentum, William Miller, Mike Prestwood Smith, John Pritchett y Oliver Tarney - Noticias del gran mundo

· Greyhound

MEJORES EFECTOS VISUALES

· Pete Bebb, Nathan McGuinness y Sebastian von Overheidt - Greyhound

· Santiago Colomo Martínez, Nick Davis y Greg Fisher - El magnífico Iván

· Sean Faden, Steve Ingram, Anders Langlands y Seth Maury - Mulan

· Scott Fisher, Andrew Jackson y Andrew Lockley - Tenet

· Matt Kasmir, Chris Lawrence y David Watkins - Cielo de medianoche

MEJOR CORTO BRITÁNICO DE ANIMACIÓN

· The Fire Next Time

· The Owl and the Pussycat

· The Song of a Lost Boy