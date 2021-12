La nueva entrega de Spiderman adelanta al jueves los estrenos en los cines a los que también llegará 'Papa y mamá'

Archivo - Tráiler de SpiderMan No Way Home: ¿Es todo un engaño de Doctor Strange para dar una lección a Peter Parker?

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva aventura de Spiderman adelanta esta semana los estrenos de la cartelera al jueves, 16 de diciembre, en la que tampoco faltará la comedia con el estreno de la española 'Papa y mamá' y la francesa '30 días'. 'Cerca de ti' y 'Una librería en París' son algunas de las opciones para el fin de semana previo a la Navidad, en el que también habrá títulos para los más pequeños.

Basada en el cómic de Marvel de Stan Lee y Steve Ditko, llega esta semana ' Spider-Man. No way Home', una nueva entrega del personaje en la que, por primera vez, es desenmascarado y ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un superhéroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man. Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon y Marisa Tomei integran el reparto bajo la dirección de John Watts.

Paco León y Miren Ibarguren protagonizan la comedia dirigida por Dani de la Orden 'Papa y mamá', en la que vida perfecta de una familia se tuerce el día que los padres deciden separarse y ninguno de los dos quiere la custodia de sus hijos. A partir de este momento, los excónyuges modélicos se declaran la guerra y no habrá tregua.

Tarek Boudali dirige y protagoniza '30 días', la historia sobre un policía miedoso y torpe que ha tenido que soportar durante años las continuas burlas de sus compañeros. Cuando su médico (erróneamente) le anuncia que le quedan tan solo 30 días de vida, todo cambia, y su lista de deseos por realizar, le embarcará en una loca aventura llena de sorpresas.

Basada en hechos reales, Uberto Pasolini dirige 'Cerca de ti' un drama protagonizado por James Norton y Eileen O'Higginsm en la que un limpiador de ventanas de 35 años, dedica su vida a criar a su hijo Michael, un niño de cuatro años a quien su madre abandonó justo después de nacer. Ambos llevan una vida simple, elaborada a través de rituales diarios, en una relación de amor sin fisuras. Por desgracia, a John sólo le quedan unos cuantos meses de vida.

'Una librería en París' es una película basada en una obra del director italiano Ettore Scola y dirigida y protagonizada por Sergio Castellitto junto a Bérénice Bejo y Matilda de Angelis. En la cinta

Vincenzo dedica todo su tiempo a sus dos amores: la librería que posee en París y su hija Albertine. Su vida está marcada por una dulce tranquilidad hasta que un día irrumpe en la tienda Yolande, una mujer exuberante, excéntrica y divertida.

'La historia de mi mujer', de Ildikó Enyedi, está inspirada en la novela homónima de Milán Füst, una historia de amor sobre los estragos de los celos y la soledad dentro de la pareja.

Y para el público infantil, la cartelera de esta semana incluye 'Trash', una cinta de animación sobre un lugar maravilloso donde todos los deshechos tienen una segunda oportunidad, donde renacen para volver a ser útiles, tanto para ellos mismos como para los demás y 'El valle de los linternas', en la que el dominio de una anciana sobre el pasado pone en peligro el futuro de su familia.