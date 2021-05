La nueva gira de Rozalén pasará por Huelva el 15 de agosto

HUELVA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva gira de Rozalén, 'El Árbol y el Bosque', llegará el próximo 15 de agosto al Foro Iberoamericano de la Rábida en Huelva, dentro de la programación organizada por la Diputación de Huelva.

Se trata de un concierto en el que se seguirán estrictamente las normas y recomendaciones higiénico sanitarias de la Junta de Andalucía. Las entradas ya se encuentran a la venta en la web www.emotionalevents.es. El concierto ha sido organizado, además, con la colaboración de Eternidad Eventos y Emotional Events.

La artista, considerada como uno de los principales referentes en el género de la canción pop y de autor, anunció hace un par de meses el regreso a los escenarios para presentar junto a su banda su cuarto álbum de estudio.

Aclamado por público y crítica a partes iguales, éste seguramente represente el trabajo más introspectivo de la cantautora. "Es un viaje interior, un intento de búsqueda de respuestas al sentido de las cosas, de la vida. Un ¿por qué estoy yo aquí?", ha dicho la cantante.

El primer adelanto que se conoció de este nuevo trabajo, 'Y busqué', es uno de los temas centrales y que resume a la perfección el concepto del disco, del que también se extraen composiciones tan enérgicas como 'Este Tren' o 'El día que yo me muera'; temas de marcado corte social como 'Loba' o 'La Línea' y, por supuesto, cantos feministas como 'El paso del tiempo' o 'Que no, que no' (recientemente premiado con el Goya a 'Mejor Canción Original').

Se trata de emocionantes canciones, todas ellas, que impregnarán de buena música todos los rincones del auditorio.