La nueva ola gourmet de Jamaica: del campo a un mercado global

Jamaica Tourist Board - CEDIDA

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Mientras el mundo celebra el legendario ron jamaicano y el café Blue Mountain, en la isla está tomando forma una nueva y dinámica generación de productores. Estos emprendedores visionarios se centran en la rica diversidad agrícola de Jamaica para crear productos innovadores y de alta calidad diseñados para conquistar el mercado global. En este artículo presentamos a los pioneros cuyo compromiso con los ingredientes locales, la sostenibilidad y la transmisión de sus historias familiares está redefiniendo el mundo gourmet caribeño.

De la raíz al destilado premium

Jamaica se está reinventando en el mundo de los destilados más allá del ron. Lincoln Nicholson, empresario y destilador local, ha creado el vodka de ñame Wait-A-Bit Yam Vodka, un destilado único que celebra la riqueza agrícola de la isla. El nombre rinde homenaje a la comunidad de Wait-A-Bit en la parroquia de Trelawny Parish, tradicionalmente conocida por sus ñames, un alimento básico de la cocina jamaicana.

La visión de Nicholson es promover la agricultura local mientras crea un producto premium mediante la compra de ñames de la región. Tras una cuidadosa cosecha, los tubérculos se fermentan y destilan varias veces hasta lograr una pureza y suavidad excepcionales. Gracias a la colaboración con agricultores de Trelawny, la empresa genera ingresos estables y fomenta métodos agrícolas sostenibles.

Del grano al chocolate artesanal

El cacao de Jamaica tiene una rica tradición que hoy está siendo recuperada con gran cuidado por pequeños productores para crear chocolates galardonados, con cada etapa del proceso cuidadosamente controlada.

El matrimonio formado por Averell y Helen French, de Mount Pleasant Farms Chocolatiers, que opera bajo el nombre Cold Bush Organics, continúa un legado familiar iniciado en 1918, produciendo chocolates finos, oscuros y orgánicos certificados al oeste de las montañas Blue Mountain, ya exportados internacionalmente. Su objetivo es globalizar el cacao jamaicano de la forma más sostenible posible.

La Pure Chocolate Company fue fundada por la chef jamaicana Rennae Johnson y su esposo neerlandés Wouter Tjeertes, combinando la repostería europea con el cacao jamaicano. Producen chocolate artesanal trabajando directamente con pequeños agricultores.

El fundador de One One Cacao, Nick, ex corresponsal de la BBC, comenzó a elaborar su propio chocolate puro sin azufre en su laboratorio de Falmouth por motivos de salud, con el objetivo de demostrar la calidad de los alimentos naturales.

La chef pastelera y chocolatera Nadine Burie combina la repostería francesa con los sabores auténticos de su hogar adoptivo, Jamaica. En su estudio crea dulces sostenibles bajo la marca Likkle More, con los que ha sido reconocida varias veces como la mejor chef de postres del país.

De la cocina al supermercado

Robin Lim Lumsden es la fuerza impulsora detrás de Belcour Preserves, un proyecto que muestra cómo un hobby culinario se convirtió en un negocio exitoso presente en supermercados.

El proyecto comenzó con la elaboración de mermeladas y condimentos basados en recetas familiares de su herencia chino-franco-jamaicana. Utilizan únicamente frutas, verduras y especias locales. El ingrediente secreto es la miel producida en sus propias colmenas dentro de su finca de siete hectáreas en las Blue Mountains, Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Del huerto a la mesa

El movimiento “farm-to-table” en Jamaica no es solo una tendencia, sino un regreso a la conexión profunda con la naturaleza.

El restaurante Stush in the Bush en St. Ann, dirigido por Lisa y Chris Binns, incluido recientemente en la lista de North America's 50 Best Restaurants, celebra una cocina vegetal sofisticada basada exclusivamente en su propia granja orgánica.

Las hermanas Michelle y Suzanne Rousseau, de TWO SISTERS, ofrecen platos profundamente enraizados en la tradición jamaicana. Como nuevas directoras culinarias del restaurante Rockhouse Restaurant en Negril, introducirán desde junio de 2026 un concepto renovado que combina sabores caribeños y mediterráneos. El lanzamiento oficial tendrá lugar el 5 y 6 de junio durante el fin de semana culinario “Coastal Culinary Weekend”.

Belinda Grey, del restaurante Belinda’s Riverside Restaurant, situado junto al Rio Grande, mantiene desde hace casi cuatro décadas la tradición culinaria de su madre, ofreciendo cocina jamaicana auténtica, elaborada con ingredientes naturales, preparada directamente a la orilla del río.

Estos restauradores no solo ofrecen comidas, sino experiencias culturales que honran la historia y la diversidad agrícola de Jamaica.

Festivales para todos los sentidos

“A Taste of Sumfest” & Zimi Seh Brunch - 18–19 julio 2026 | Plantation Cove, St. Ann.

El festival de música Reggae Sumfest incluye el 18 de julio una experiencia culinaria inmersiva llamada “A Taste of Sumfest”. El 19 de julio se celebra el exclusivo brunch Zimi Seh Brunch, conocido por su alta gastronomía y bebidas premium.

MoBay Jerk and Food Festival - 1 de agosto de 2026 (Emancipation Day) | Catherine Hall Entertainment Centre, Montego Bay

El festival gastronómico de Montego Bay es uno de los mayores eventos culinarios del oeste de la isla. Se centra en el famoso método “jerk” (marinado picante), junto con platos de fusión y mercados de agricultores.

Festival gastronómico, ron y reggae en Treasure Beach | 6–8 de noviembre | Treasure Beach, costa sur

Uno de los grandes momentos de la rica escena culinaria y cultural de noviembre en Jamaica es el Treasure Beach Food, Rum & Reggae Festival, en la costa sur. Los visitantes pueden descubrir las propuestas de los productores participantes en un “pueblo del festival”, con productos frescos de agricultores de St. Elizabeth, platos locales, degustaciones de ron y artesanía. Por las noches, los conciertos crean la atmósfera caribeña perfecta, fusionando comida, bebida y música en una experiencia inolvidable.

Estos emprendedores son una clara muestra de que el futuro culinario de Jamaica pasa por la sostenibilidad, la calidad y una profunda conexión con los productos regionales.

Discover Jamaica by Bike | 30 de abril – 4 de mayo | Ámbito nacional | Evento anual

Discover Jamaica by Bike lleva a los participantes en un viaje de seis días de unos 640 kilómetros y 4.500 metros de desnivel a través de las 14 parroquias de la isla. La ruta, guiada y asistida, incluye transporte de equipaje, vehículos de apoyo y personal médico, mientras que el alojamiento se realiza en hoteles pintorescos. Los participantes experimentan la Jamaica real mediante paradas planificadas con cocina local y un desafío deportivo fuera de las rutas habituales.

Jake’s Off-Road Triathlon | Abril de 2027 | Treasure Beach, costa sur | Evento annual

Después de la carrera viene la siguiente carrera: en abril de 2027, Treasure Beach, en la costa sur de Jamaica, volverá a acoger el triatlón off-road más largo del mundo. Lejos de los estándares rígidos, este evento combina una corta pero intensa natación de 300 metros en Great Bay con un exigente recorrido en bicicleta de montaña por tierra roja y caminos rurales rocosos, pasando junto a cabras y ganado.

El gran final es una carrera de 7 km (“Country Run”) a través de naturaleza salvaje e intacta, que termina entre grandes ovaciones en el legendario restaurante Jack Sprat’s, demostrando que en ningún otro lugar una competición puede ser tan relajada y encantadora como en esta “bohemia en la selva”.