Nuevo libro del pensador, académico y diplomático nicaragüense Carlos Midence

“Nosotros y Occidente: Otra historia de un relato hegemónico” de Carlos Midence - CEDIDA

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sello editorial CICCUS, uno de los más prestigiosos de Argentina, recientemente lanzó, "Nosotros y Occidente: Otra historia de un relato hegemónico", la nueva obra del reconocido académico, intelectual, pensador y diplomático nicaragüense sandinista Carlos Midence. Este sería el segundo título que esta casa editorial edita del autor, lo que afianza su trayectoria como pensador y ensayista, la que viene antecedida por el galardón Internacional de Pensamiento y Ensayo, Aristóteles, obtenido en España en 2020 y, al menos dos publicaciones en el país ibérico.

A esto se debe agregar que el primer libro de Midence, publicado en 2023 por Ediciones CICCUS, sobre el Modelo de Pensamiento de los Pueblos originarios, integra los títulos más vendidos del catálogo de la editorial. Asimismo, este título ha sido motivo de estudio en distintas universidades latinoamericanas, lo que deja entrever el peso académico e intelectual que el autor ha venido ganando en la región.

Esta nueva obra llega acompañada también por el sello editorial chileno Mutante Editores. De igual manera, viene validada por dos figuras de primer orden del pensamiento latinoamericano y mundial. La presentación, inserta en el libro, tiene la firma del reconocido sociólogo y pensador puertorriqueño Ramón Grosfoguel, a quien se le considera uno de los pensadores decoloniales más reputados a nivel internacional, profesor de la Universidad de California en Berkeley y conferenciante global. El prólogo lo escribe el reconocido filósofo, escritor y ensayista boliviano Rafael Bautista Segales.

El profesor Grosfoguel, en su presentación afirma contundentemente, que esta obra es “indispensable, no solamente para los estudios descoloniales, sino también para activistas descoloniales en diversos continentes. Este libro es un tour de force de la literatura descolonial”, expresa.

Por su parte, el filósofo Bautista Segales, indica que este libro: “responde a una desobediencia epistémica en la que se ha venido insistiendo teóricamente en diversos ámbitos de análisis y reflexión”. Igualmente, el antropólogo, psicólogo, especialista en etnoliteratura argentino, Marcelo Valko, en una reseña de la obra ha dicho que, “en este nuevo texto el autor continúa profundizando la necesidad de advertir y acrecentar la potencia de nuestra identidad Continental”. Afirmaciones como estas confirman el alcance y la dimensión de la propuesta intelectual de Carlos Midence.

El libro está dividido en cuatro capítulos y una introducción y, en este, Midence, hace un recorrido sobre esas complejas interacciones entre Occidente y el resto del mundo, lo que ha venido generando un fuerte debate epistemológico entre la academia occidental y la de los pueblos del Sur y, en el que este libro, pretende ofrecer un nuevo aporte e insertarse con voz fuerte y genuina.