Obama vuelve a elegir un tema de Rosalía entre sus canciones favoritas de 2025: 'Sexo, violencia y llantas' de 'Lux'

Una canción de Rosalía, entre las favoritas del año de Obama

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha vuelto a mostrar fan de Rosalía incluyendo la canción con la que la catalana abre el álbum 'Lux', 'Sexo, violencia y llantas', en la lista de sus canciones favoritas de 2025.

En el verano de 2022, Obama ya incluía 'Saoko' entre los temas y artistas que más escuchó en esos meses y no era la primera vez que reconocía el gusto musical por Rosalía. Antes, en 2019, en una publicación similar en su Twitter (actual X), situó la canción 'Con altura' en el puesto 31 de una lista de 44 canciones que él y su esposa, Michelle Obama, escuchaban con frecuencia.

En esta ocasión, el expresidente continúa mostrando su predilección por géneros como el rap o el R&B -aparecen artistas como Kendrick Lamar, SZA, Burna Boy, Travis Scott, Jamila Woods o Drake-.

Pero también ha incluido canciones hechas por hispanohablantes, por ejemplo 'Aurora', de los puertorriqueños Mora y De La Rose; ?Pending', en la que el Myke Towers colabora con Lil Naay; o 'En privado', de Xavi y Manuel Turizo.

En cuanto al pop, Obama ha metido en esta lista a Lady Gaga o Chappell Roan -que actuó en el Primavera Sound de Barcelona el pasado año- y en género rock, destaca 'Faithless' de Bruce Springsteen.

De hecho, Springsteen ha arremetido en numerosas ocasiones contra el actual presidente norteamericano, Donald Trump, al acusarle de "corrupto, incompetente y traidor".

LE GUSTA UNA DE LAS RIVALES DE 'SIRAT': 'VALOR SENTIMENTAL'

Esta vez, Obama también ha compartido sus películas y libros favoritos, entre las que destacan los largometrajes de 'Hamnet' -la adaptación cinematográfica de la novela de Maggie O'Farrell, protagonizada por Paul Mescal- y 'Valor sentimental', la cinta Noruega posible rival de la española 'Sirat', de Oliver Laxe, para alzarse con el Oscar a Mejor Película internacional.

Completan la lista de películas 'Una batalla tras otra', con Leonardo DiCaprio; 'Los pecadores'; la iraní 'Un simple accidente'; 'No hay otra opción'; 'El agente secreto'; 'Sueños de trenes'; 'Jay Kelly', protagonizada por George Clooney, Laura Dem o Adam Sandler; 'Cuando el cielo se equivoca' y el documental 'Orwell: 2+2=5'.

En lo literario, Obama ha incluido entre sus favoritos 'Look', de su esposa y exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama; 'Paper girl', de Beth Macy; 'Flashlioght' de Susan Choi; 'We the people' de Jill Lepore; 'The Wilderness' de Angela Flournoy; 'There is no place for us' de Brian Goldstone; 'Noth sun' de Ethan Rutherford; '1929' de Andrew Ross Sorkin; 'The loneliness of Sonia and Sunny' de Kiran Desai; 'Dead and alive' de Zadie Smith y 'What we can know' de Ian McEwan.