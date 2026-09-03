El OCIb abre una nueva etapa con 38 actividades y el legado de Jaime de Vicente como guía

Presentación de la XIX edición del Otoño Cultural Iberoamericano de Huelva. - OCIB

HUELVA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) ha presentado este jueves su XIX edición en la que el festival inicia una nueva etapa sin la presencia física de su fundador, Jaime de Vicente, pero con el compromiso de "preservar un legado construido durante 18 años" y continuar "fortaleciendo" los vínculos culturales entre Huelva e Iberoamérica.

En el acto, celebrado en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur, se ha dado a conocer una programación integrada por 38 actividades culturales, así como para reafirmar la continuidad de un proyecto que ahora encabeza el fotógrafo Paco Gil, nuevo presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana (ACI) y director del OCIb.

El festival volverá a extender la cultura por Huelva capital y distintos municipios de la provincia, además de mantener su proyección internacional. La programación reúne propuestas de artes plásticas, fotografía, escultura, música, literatura, poesía, teatro, danza, conferencias y pensamiento, entre otras disciplinas, con artistas y creadores procedentes de distintos países iberoamericanos y una amplia representación española.

La edición comenzó el pasado 20 de agosto con la exposición dedicada al maestro peruano Francisco Espinoza Dueñas en la Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva y continúa desde este jueves en la Casa Colón, donde las salas Río Odiel y Río Tinto acogen, respectivamente, Caminos de encuentro y humanidad, de Liliana Coronado, y Entre la memoria y la luz, de María José Cumbreras.

La dimensión internacional también está ya en marcha. El guitarrista José Luis Pastor desarrolla en Argentina una gira como embajador cultural del OCIb, dentro de una programación que volverá a conectar a Huelva con diferentes escenarios del espacio iberoamericano.

El presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, ha recordado los orígenes de una iniciativa nacida hace 19 años y la "decisiva" participación de Jaime de Vicente, junto al entonces presidente de la Fundación, su padre, José Luis García Palacios Álvarez y ha destacado la "especial significación" de esta convocatoria tras el fallecimiento del fundador del OCIb.

"Hoy no contamos con su presencia física, pero contamos con su legado y su impronta. Tenemos que esbozar una sonrisa a pesar de todo porque él sigue con nosotros", ha expresado antes de agradecer a Paco Gil, al equipo de la ACI y a las instituciones que respaldan el proyecto su disposición a garantizar la continuidad del Otoño Cultural Iberoamericano.

García Palacios ha reivindicado asimismo la "responsabilidad histórica y cultural" de Huelva en sus relaciones con Iberoamérica y ha defendido la "necesidad" de que esa dimensión "continúe creciendo".

Por su parte, como presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana y director del OCIb, Paco Gil ha destacado que "el comienzo de esta nueva etapa no puede entenderse sin recordar a quien fundó la Asociación y puso en marcha el Otoño Cultural Iberoamericano". "Jaime fue el alma del OCIb. Fue un hombre capaz de crear encuentros y abrir puertas. Sigue estando con nosotros y estará, de alguna manera, en cada edición que venga", ha dicho.

El nuevo presidente de la ACI ha anunciado que propondrá en la próxima Asamblea de la entidad que esta pase a denominarse Asociación Cultural Iberoamericana Jaime de Vicente, "como reconocimiento permanente a quien hizo posible el nacimiento y consolidación del proyecto".

UNA PROGRAMACIÓN CON 38 ACTIVIDADES

Paco Gil ha explicado que la XIX edición estará integrada por 38 actividades. "Habrá pintura, fotografía, escultura, música, literatura, poesía, teatro, danza y conferencias", ha adelantado el director del OCIb, quien ha destacado que la programación "mantiene los criterios de diversidad y calidad que han caracterizado al festival desde sus comienzos".

Las propuestas reunirán a artistas y creadores procedentes de España y diferentes países de Iberoamérica y se desarrollarán durante los próximos meses tanto en Huelva capital como en municipios de la provincia, además de las actividades internacionales programadas en Argentina. La programación completa y la información actualizada sobre las actividades pueden consultarse en OCIbcultura.org.

Durante el acto se ha mostrado también el cartel oficial del OCIb 2026, obra del artista plástico y gestor cultural Cayetano Landero Quintero, ganador del certamen convocado por la Asociación Cultural Iberoamericana para seleccionar la imagen de esta XIX edición.

La obra propone un diálogo visual entre las culturas de ambos lados del Atlántico y representa gráficamente esa relación entre Huelva e Iberoamérica que constituye una de las señas de identidad del festival.

La presentación ha reunido a representantes de las principales instituciones que respaldan o colaboran con el Otoño Cultural Iberoamericano, quienes ha coincidido en destacar la dimensión alcanzada por el proyecto y la importancia de "preservar" el legado cultural de Jaime de Vicente.

En la presentación también han estado presentes la delegada Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Pastora Giménez; el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; la vicerrectora de Proyección Universitaria de la Universidad de Huelva, Joaquina Castillo; la directora de la Sede Santa María de La Rábida de la UNIA, María de la O Barroso; y el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, así como miembros de la Asociación Cultural Iberoamericana, artistas y personas vinculadas desde sus orígenes al proyecto.

El encuentro ha contado asimismo con la familia de Jaime de Vicente, encabezados por su viuda, Loli Bosque, y sus hijos Elena, Beatriz y Jaime, que han acompañado al OCIb en el comienzo de esta nueva etapa

La XIX edición del Otoño Cultural Iberoamericano cuenta con el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva, y con la colaboración de la Junta de Andalucía, el Puerto de Huelva, la Universidad de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía y distintos ayuntamientos de la provincia.