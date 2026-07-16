OEI, Dgartes, Camões, I.P. y El Corte Inglés lanzan la 2ª edición de "Laçzos Artísticos"

"Lazcos artisticos" becas para artistas iberoamericanos - CEDIDA

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Creado en 2025 por la Dirección General de las Artes (DGARTES) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el programa de becas de movilidad “Laç(z)os Artísticos” se refuerza en 2026 con la colaboración de Camões, I.P. y El Corte Inglés.

Las cuatro instituciones firmaron en julio el protocolo de cooperación internacional que rige este programa de movilidad de artistas en el ámbito iberoamericano y de la Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Entre los objetivos principales se encuentran contribuir al desarrollo de proyectos artísticos, mediante el intercambio de conocimientos y la creación de redes de trabajo, y a la difusión de proyectos artísticos impulsados por ciudadanos residentes en los Estados miembros de la CPLP y en el espacio iberoamericano, contribuyendo así a la internacionalización de los artistas de estos espacios geográficos.

En esta edición, está prevista la concesión de 20 becas de movilidad artística (nueve más que en la edición anterior) destinadas a personas residentes o nacionales de los Estados miembros de la CPLP y/o de países iberoamericanos, que presenten candidaturas en las siguientes áreas: artes visuales, artes escénicas, artes de calle o disciplinas interdisciplinares.

En el año en que se conmemoran los 30 años de la creación de la CPLP, las cuatro entidades promotoras del programa han decidido que, en 2026, tres de las becas que se concedan serán “Becas Laç(z)os Artísticos CPLP”, dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años, residentes en los países africanos de lengua oficial portuguesa y en Timor Oriental, que deseen desarrollar sus proyectos en Portugal.

Cada beca tiene un importe máximo de 2.250,00 € (dos mil doscientos cincuenta euros). El importe de la beca está destinado a cubrir los gastos de viaje para el desarrollo del proyecto artístico, incluidos los seguros médicos y de viaje. Las candidaturas estarán abiertas desde el 1 de agosto y las bases se pueden consultar aquí.

En la primera edición del programa se concedieron once becas en seis ámbitos artísticos: danza, artes de calle, circo, fotografía, música y disciplinas mixtas. Seis países de acogida (Brasil, Cabo Verde, Chile, Perú, Portugal y Santo Tomé y Príncipe) recibieron a artistas beneficiarios procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Mozambique y Portugal.

La edición de 2026 del programa “Laç(zo)s Artísticos” es fruto de la colaboración entre la DGARTES y el Camões, IP, entidades públicas portuguesas dependientes del Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte y del Ministerio de Asuntos Exteriores, respectivamente; la OEI, organismo multilateral de cooperación del espacio iberoamericano, y El Corte Inglés, empresa que opera en el espacio ibérico, y forma parte de un amplio marco de cooperación que tiene como prioridades a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y a los Estados Iberoamericanos en el ámbito de la internacionalización y la acción cultural exterior de Portugal.