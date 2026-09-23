La OEI presenta en Madrid una agenda para consolidar la democracia paritaria en España

Presentación de la agenda para consolidar la democracia paritaria en España con contribuciones desde América Latina. - Cedida

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS)

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Gobierno de España han presentado este martes en Madrid la “Agenda para una democracia paritaria en España: una construcción compartida con Iberoamérica”, un documento que recoge propuestas para avanzar hacia una democracia basada en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y que incorpora una perspectiva comparada iberoamericana.

La presentación ha tenido lugar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), en el marco de la iniciativa “España en Libertad: 50 años”, y como colofón del proyecto “50 años construyendo la democracia española con mujeres. Horizonte en Iberoamérica: Democracia Paritaria”, impulsado por la OEI, a través de su Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad, con financiación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España.

La Agenda nace de un proceso de reflexión, diálogo y construcción colectiva desarrollado a lo largo de tres encuentros celebrados durante 2026 en Madrid, Bilbao y Segovia. En ellos han participado más de 50 mujeres españolas y latinoamericanas, con trayectorias profesionales, generaciones y disciplinas diversas, que han compartido experiencias, conocimientos y propuestas en torno a la igualdad, los derechos de las mujeres y la convivencia democrática.

El proceso ha permitido abordar, en una primera etapa, el papel de las mujeres en la construcción de la democracia española durante los últimos 50 años; posteriormente, analizar los avances, resistencias y desafíos actuales hacia la democracia paritaria; y, finalmente, formular propuestas concretas para avanzar hacia un nuevo horizonte democrático.

Una agenda para actualizar el pacto social

La Agenda parte de una premisa: la democracia paritaria requiere actualizar el pacto social para construir una convivencia democrática más justa, inclusiva y capaz de afrontar los desafíos del presente y del futuro.

En este sentido, el documento pone el foco en la necesidad de preservar los avances alcanzados durante las últimas décadas y, al mismo tiempo, garantizar que las políticas de igualdad se traduzcan en transformaciones efectivas. Para ello, plantea reforzar la coordinación y colaboración institucional e interpartidaria, garantizar el cumplimiento de las leyes, mejorar los mecanismos de seguimiento y evaluación y asegurar los recursos necesarios para desarrollar políticas de igualdad.

La propuesta sitúa, asimismo, la participación plena de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones como un elemento central de la calidad democrática. Entre sus medidas se incluye avanzar hacia la paridad efectiva en todos los espacios de poder, fortalecer la participación ciudadana y el movimiento asociativo de mujeres, acercar las instituciones y la política a la ciudadanía, y establecer mecanismos para prevenir y combatir la violencia ejercida contra las mujeres en política.

La Agenda aborda también cuestiones estructurales como la autonomía económica, los cuidados y la corresponsabilidad, reclamando que los cuidados sean entendidos como una responsabilidad del conjunto de la sociedad y del Estado, y que se refuercen los servicios públicos y las condiciones laborales de quienes desarrollan estas tareas.

Educación, cultura y nuevas tecnologías, claves para la igualdad

El documento presta una especial atención a la educación y la coeducación, con propuestas dirigidas a reforzar la cultura igualitaria, prevenir las violencias machistas, incorporar la historia y las contribuciones de las mujeres al conocimiento y combatir la segregación por sexos en los estudios y las profesiones.

La cultura y la comunicación constituyen otro de los ámbitos prioritarios. La Agenda plantea la necesidad de construir nuevas narrativas, combatir los discursos antifeministas y favorecer la presencia de las mujeres como creadoras, expertas y protagonistas, así como promover una comunicación política libre de sesgos y estereotipos, incorporando, por ejemplo, la igualdad sustantiva a la regulación y supervisión de la IA.

La violencia contra las mujeres, la mercantilización del cuerpo y la salud integral de las mujeres completan otros ámbitos abordados por la Agenda, planteando medidas de prevención, atención, investigación y protección de derechos desde una perspectiva transversal.

El documento será trasladado a instituciones públicas, partidos políticos y organizaciones de mujeres, con el propósito de que las propuestas surgidas de este proceso de diálogo puedan contribuir al debate público y a la construcción de políticas orientadas a fortalecer la igualdad y la democracia.

La presentación contó con la participación de María Guijarro Ceballos, secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de España, quien apuntó que las mujeres “hemos conquistado visibilidad, pero la autoridad nos sigue racionada”; también han estado Rosario García Mahamut, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Lina Cabezas, especialista de la OEI, y Ana de Miguel, profesora de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos.

El panel de presentación de la Agenda estuvo integrado por Ana Rodríguez, letrada del Consejo Consultivo del Principado de Asturias; Marina Subirats, catedrática emérita de la Universitat Autònoma de Barcelona; Paula Rodríguez, bioquímica, y Minou Tavárez Mirabal, feminista, política y exdiputada de República Dominicana. El diálogo fue moderado por Irune Aguirrezabal Quijera, directora del Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI, responsable de la iniciativa.