La OISS prepara una miniserie sobre temas de seguridad social y protección social - Cedida

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) con el apoyo de la (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) (AECID), impulsa una nueva miniserie audiovisual sobre seguridad social, dirigida al público general, con el objetivo de informar, sensibilizar y fortalecer la cultura previsional en los países de Iberoamérica.

La iniciativa innovadora parte del reconocimiento de la seguridad social como un derecho humano fundamental, consagrado en los principales tratados internacionales, pero aún insuficientemente conocido por amplios sectores de la población. Este desconocimiento incide directamente en la desafección ciudadana hacia los sistemas de seguridad social, en los bajos niveles de afiliación y en la persistencia de altos índices de informalidad laboral en la región, que superan el 51%, así como en coberturas que apenas alcanzan a la mitad de la población.

La propuesta contempla la producción de cinco vídeos explicativos, de una duración máxima de cuatro minutos cada uno, que abordarán de manera clara y cercana los siguientes temas: la importancia de los sistemas de seguridad social; la brecha de género en estos sistemas; el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social; la seguridad y salud en el trabajo; y el papel de los servicios sociales. Los contenidos se difundirán a través de los canales institucionales de la OISS, así como en redes sociales y otros medios digitales, con especial énfasis en llegar a las personas jóvenes.

Con esta miniserie, la OISS reafirma su misión de promover la cultura previsional, fomentar la planificación financiera, la prevención y el cuidado de la salud, y contribuir a que la ciudadanía conozca, valore y ejerza plenamente sus derechos en materia de seguridad social.