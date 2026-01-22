Oliver Laxe, "tranquilo" tras sus dos nominaciones al Oscar: "Competimos con dinosaurios. No hay nada que perder"

El director de la película 'Sirat', Óliver Laxe, y su equipo celebran sus nominaciones a los premios Oscar Mejor Película Internacional y Mejor Sonido durante la citación con la prensa en Espacio Movistar, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director Oliver Laxe, cuya película 'Sirat' ha sido nominada en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido a los Premios Óscar, ha asegurado que está "muy tranquilo", pese a que reconoce que en ambas categorías compite contra "dinosaurios", y afirma que estar presente en los galardones estadounidenses es una manera de "visibilizar el cine español" y eso ya lo considera "un éxito".

"¿Habéis visto las películas con las que competimos? ¿Sabéis el presupuesto que tienen esas pelis y la de gente que trabaja en ellas? Estamos compitiendo con esos dinosaurios, pero ya sabéis que los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios", ha asegurado en una rueda de prensa en el Edificio Telefónica (Madrid), tras seguir en directo desde ahí la nominación a los Oscar.

El cineasta ha confesado que está "muy tranquilo" y que 'Sirat' "no tiene nada que perder", a la vez que ha agradecido las muestras de cariño e ilusión que ha recibido desde su primer gran galardón en Cannes. "Yo creo que ya está, lo digo siempre, ya lo hemos conseguido y siempre hay más buenas noticias. Desde luego no tenemos nada que perder, todos esto son bonus. No hacemos las pelis para esto, pero lo estamos disfrutando tanto. Por eso estamos tan agradecidos porque es inesperado para nosotros", ha afirmado.

Laxe ha hecho extensiva la celebración a todo el cine español porque 'Sirat' es "sinónimo de que están haciendo muy bien las cosas a muchos niveles". "Hay mucha madurez, se está reconociendo fuera, hay mucha diversidad, es un ecosistema muy variado con películas y voces muy diferentes. Ojalá que nuestros compañeros consideren esto como un éxito de ellos porque totalmente lo es", ha sentenciado.

Además, ha reivindicado que en el arte "no hay ganadores ni perdedores nunca", pese a que ha confesado que su equipo sabía que podían irse de vacío. "Compartir la película ya es un éxito", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado lo difícil que es lograr las dos nominaciones al Oscar y "más en un año con tantas buenas películas" y ha bromeado con la expectación que ha generado la película en las cinco categorías en las que había superado la 'shortlist'. "Como va por orden alfabético y 'Sirat' es la última, ha habido suspense, pero nosotros estamos aquí por el espectáculo y esperemos que se haya disfrutado", ha indicado.

La película ha conseguido dos nominaciones, pero Laxe ha ensalzado el trabajo de otras áreas de la película, como efectos especiales, fotografía, guion, montaje o vestuario. "Hemos estado rodeados de tan buenos talentos que hemos querido incluirl en esta celebración", ha agregado.

PROCESO DE PROMOCIÓN

Preguntado por el proceso de promoción internacional, Laxe ha destacado que le ha parecido un ambiente "muy sano" por el intercambio que se genera entre los profesionales de la industria. "Tienes que compartir la película. Se organizan proyecciones para académicos de distintos gremios, y hay algo gremial y artesanal vinculado ya a la propia campaña. Tú estás compartiendo la película con gente que son orfebres y que saben de cine", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que este tipo de encuentros permiten que se establezca una conexión más auténtica con quienes votan en los galardones. "Hay una verdad en todo eso", ha dicho, al tiempo que ensalzado que muchos miembros de los distintos gremios "quieren apoyar de verdad las películas que les emocionan", algo que define como una forma de "activismo dentro del cine".

"Hay mucho boca a boca, entusiasmo, amor, cariño, hay apoyo y he sentido mucha camaradería. Hay mucho reconocimiento. Muchos de los nominados a Mejor Banda Sonora nos han venido a decir que nuestra banda sonora era la mejor del año, y no estamos nominados, y ellos lo están. Es muy bonito", ha sentenciado.

Uno de los hitos que ha conseguido 'Sirat' con su nominación a Mejor Sonido es que el equipo está formado por tres mujeres: Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, quienes han celebrado en la rueda de prensa la "absoluta" locura de lo logrado.