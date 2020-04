¿Qué opinan las estrellas de la NBA de El último baile, documental de Michael Jordan en Netflix?

MADRID, 21 Abr. (CulturaOcio) -

A pesar de que la pandemia de coronavirus ha obligado a suspender la NBA, los fans del baloncesto han podido disfrutar de los dos primeros episodios de El último baile (The Last Dance), serie documental que se centra en la carrera de Michael Jordan, el considerado como mejor jugador de la historia, y sus éxitos con los Chicago Bulls.

La serie se estrenó este lunes 20 de abril y cuenta con material inédito de la temporada 1997-98, cuando el deportista formaba parte de los Chicago Bulls. Además de en Jordan, dos primeros capítulos se centraron tabién especialmente en Scottie Pippen y su también meteórica carrera en la NBA.

Pippen comenzó trabajando de utillero en el equipo de Central Arkansas y poco a poco, gracias a su tesón y talento, fue ascendiendo pasando de la pobreza a convertirse en uno de los jugadores clave en la época gloriosa de los Chicago Bulls y la de las estrellas más rutilanes de la NBA.

El lanzamiento del documental generó numerosos comentarios en Twitter, donde muchos alabaron la trayectoria de las estrellas protagonistas. Incluso muchos de sus compañeros de profesión, muchos de ellos estrellas, volcaron sus impresiones a través de la red social.

"Me alegra que Scottie consiga el respeto que se merece, era una bestia", apuntó Tristan Thompson, de los Cleveland Cavaliers. "Yo quería ser como Scottie en la cancha", confesó Garrett Temple, que juega con los Brooklyn Nets.

I’m glad Scottie is getting the respect he deserves, he was a beast #TheLastDance — Tristan Thompson (@RealTristan13) April 20, 2020

I wanted to be just like Scottie on the court. Defender, long, athletic, unselfish, high IQ!!! #TheLastDance — Garrett Temple (@GTemp17) April 20, 2020

"El último baile de Michael Jordan es fantástico y me encantaron los dos capítulos. Los fans jóvenes que nunca vieron a Michael jugar ahora entienden por qué es THE GOAT (The Greatest Of All Time-El Mejor Jugador de la Historia) del baloncesto", explicó Magic Johnson.

Michael Jordan’s Last Dance was fantastic and I loved all two hours of it!! Young fans that never got to see Michael play now understand why he’s the 🐐 of basketball! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 20, 2020

Dwyane Wade también alabó a su compañero. "MJ lo tenía. Fue el elegido para ser THE GOAT", señaló el exjugador de los Miami Heats.

Man MJ had it! He had that “IT” He was chosen to be the GOAT — DWade (@DwyaneWade) April 20, 2020

El documental, que se emite en Netflix, sumará un total de 10 episodios. La producción contará con las apariciones de otras personalidades como Steve Kerr, Bill Wennington o el laureado entrenador Phil Jackson.