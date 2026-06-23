Os Ciclomáticos celebran tres décadas de trayectoria con una destacada gira europea

Os Ciclomáticos - CEDIDA

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reconocida compañía brasileña regresa a los escenarios europeos en 2026 con el espectáculo Grand Circo Teatro Malasartes, consolidando tres décadas de trayectoria artística y un creciente reconocimiento internacional.

Europa vuelve a recibir a una de las compañías teatrales más representativas de la escena independiente brasileña. En el año en que celebra tres décadas de actividad ininterrumpida, Os Ciclomáticos regresa al continente para una nueva gira internacional, reafirmando el vínculo construido con el público europeo a lo largo de los últimos años.

La compañía, fundada en el barrio de Bonsucesso, en Río de Janeiro, participará entre el 19 y el 29 de junio en el II Teatro Brasileiro no Porto D’Artes, presentando el aclamado espectáculo Grand Circo Teatro Malasartes, una de las producciones más exitosas de su repertorio, con texto y dirección de Ribamar Ribeiro. La gira tendrá como escenario distintas localidades de Portugal, fortaleciendo la presencia de la agrupación en el circuito cultural europeo.

Esta nueva etapa representa mucho más que una serie de funciones internacionales. Simboliza la consolidación de una trayectoria artística que ha logrado trascender fronteras y conectar con públicos de diferentes culturas. Europa se ha convertido en un territorio fundamental para la proyección internacional de Os Ciclomáticos, que en los últimos años ha desarrollado una relación constante con el continente mediante festivales, temporadas y proyectos de intercambio cultural.

En 2023, la compañía se presentó en Madrid durante el festival ¡Hola, Río!, actuando en espacios emblemáticos y obteniendo una destacada repercusión en la prensa española. Posteriormente, regresó a Europa con nuevas producciones y participó en importantes eventos teatrales en Portugal y España, fortaleciendo su prestigio dentro de la escena iberoamericana.

El recorrido internacional de Os Ciclomáticos alcanzó una nueva dimensión en 2025 con su primera presentación en China, ampliando su presencia al continente asiático. Sin embargo, es en Europa donde la compañía ha consolidado una relación artística especialmente significativa, encontrando un espacio de diálogo cultural que valora la fuerza de sus propuestas, inspiradas en la cultura popular brasileña, la tradición oral y las historias de las periferias urbanas.

A lo largo de 30 años de historia, Os Ciclomáticos ha llevado sus espectáculos a más de 200 ciudades brasileñas y ha construido un repertorio de 18 montajes. Integrada por artistas provenientes de comunidades periféricas, favelas cariocas, la Baixada Fluminense y el interior del estado de Río de Janeiro, la compañía se ha convertido en un ejemplo de cómo el arte puede transformar realidades y generar reconocimiento más allá de las fronteras nacionales.

La gira europea de 2026 no solo celebra una fecha emblemática para la agrupación. También confirma el lugar que Os Ciclomáticos ha conquistado en el panorama teatral internacional, llevando a Europa una mirada auténtica del Brasil contemporáneo y demostrando que la cultura es una herramienta poderosa de encuentro, identidad y proyección global.