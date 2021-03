Los Oscar 2021 vetan los discursos de ganadores a través de Zoom

MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

La gala de los Oscar 2021 tendrá lugar el próximo 25 de abril y, en un intento de huir de las entregas de premios telemáticas, se celebrará en dos sedes, el Dolby Theatre y la estación de autobuses de Los Ángeles Union, con la única presencia de presentadores, nominados y sus acompañantes. Ahora la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha añadido una nueva medida, ya que prohibirá los discursos de ganadores a través de Zoom.

Tal como señala MovieWeb, los nominados no podrán participar por vía telemática ni pronunciar sus discursos de agradecimiento de manera online en caso de resultar ganadores. "Para aquellos de vosotros que no podáis asistir debido a vuestros calendarios o los problemas para viajar, queremos haceros saber que no habrá opción de entrar por Zoom a la gala", advierte una carta que los productores de la Academia enviaron a los nominados.

"Haremos todo lo posible por brindarles una velada segura y agradable a todos en persona, así como para todos los millones de fans del cine en todo el mundo, y creemos que lo virtual disminuirá esos esfuerzos", añade la misiva.

Zoom ha demostrado ser impredecible en otras entregas de premios, y un ejemplo de ello es la intervención en los Globos de Oro de Daniel Kaluuya, que pronunció su discurso de aceptación como mejor actor de reparto con el micrófono silenciado.

Tal como reveló anteriormente la Academia, este año solo podrán asistir a la gala los nominados, sus acompañantes y los presentadores. Además, no se celebrará su tradicional fiesta, The Governors Ball, después de la entrega de premios. Tampoco tendrán lugar otros emblemáticos eventos presenciales como el Almuerzo de los Nominados o las proyecciones de las películas candidatas.

Jesse Collins, Stacey Sher y Steven Soderbergh serán los productores de la ceremonia, en la que Mank parte como favorita con diez nominaciones.