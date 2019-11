Óscar Jaenada: "En México la visión que tienen de Hernán Cortés y de los españoles es muy negativa"

Publicado 19/11/2019 17:54:29 CET

Óscar Jaenada protagoniza 'Hernán', una serie de ocho capítulos que llegará este jueves 21 de noviembre en Amazon Prime Video y que sigue los pasos de Hernán Cortés en la conquista de México, desde su salida de Cuba hasta su llegada a la "flamante y maravillosa" Tenochtitlan.

Consciente de que esta producción aborda hechos que se han contado "desde dos puntos de vista tan radicales" a uno y otro lado del océano, y de que su personaje -genocida para unos, héroe y conquistador para otros- es una de las figuras históricas más controvertidas para los hispanoparlantes, el actor catalán pide a tanto al público latinoamericano como al español que haga un esfuerzo y se acerque a 'Hernán' "sin prejuicios". Y es que, asegura, el objetivo de esta serie, una coproducción de la compañía mexicana Dopamine y la española Onza, "es contar lo que pasó" para que "luego cada uno haga sus cábalas".

No en vano "historia" es el concepto que más repite Jaenada a la hora señalar la nota definitoria del retrato de Hernán Cortés que ofrece la serie. "Lo que pretendemos es contar la historia. Es tan interesante y desconocemos tanto lo que pasó, que simplemente los datos reales, contrastados, ya son por si solos interesantísimos", afirma durante una entrevista concedida a Europa Press Televisión en la que sostiene que los "dos puntos de vista tan radicales" que se han dado de la figura de Cortés y de sus actos hace que el reto de abordar su historia desde la neutralidad sea aún más interesante.

Jaenada, que llegó a este proyecto mientras rodaba en México la serie sobre el cantante Luis Miguel en la que dio vida al padre del artista, reconoce que en el país americano, donde presentó la serie hace tan solo unos días, la visión que tienen de Hernán Cortés y de los españoles a día de hoy todavía "es muy negativa".

"Ellos solo han sufrido una conquista que fue la nuestra. Nosotros estamos hechos a base de conquistas, la historia está hecha a base de conquistas... pero ese resquemor que tienen ellos aún es muy latente", señala para, acto seguido, explicar que la conquista española de América fue "muy radical" y borró casi por completo toda cultura mesoamericana que había con anteriorlidad.

"Es lógico, hay que empatizar con ese sentimiento", dice el actor que, en este sentido, recuerda un tuit del Ministerio de Cultura en el que informaba que nos e iba a celebrar ningún acto conmemorativo por los 500 años de la conquista de Tenochtitlán y la llegada de Cortés a México para no herir sensibilidades.

Jaenada también ve "lógico" el sentimiento que tienen algunos españoles que ven a Cortés como "un héroe que fue a aleccionar, a salvar esas vidas del salvajismo y a llevarlos a la luz del cristianismo". "Hay de todo, pero lo importante es contar lo que pasó y que cada uno haga sus cábalas", insiste el interprete que se muestra plenamente consciente de que, en el ambiente de crispación e inestabilidad política actual, un relato como este se va a "politizar". Especialmente, asume, con un actor catalán como él dando vida a Cortés.

UNA SERIE LIBRE DE PREJUICIOS

En este punto, el actor pide al público un esfuerzo para acercarse a la serie sin una imagen de preconcebida, sea cual sea la versión de la historia que le han contado o que aprendió en el colegio. "Lo importante es verlo sin prejuicios, como si no supiéramos casi nada de la historia. Saber dos cositas, en qué año fue y poco más... y a partir de ahí, a ver qué nos cuentan", pide Jaenada que augura que si se parte de una idea preconcebida, Cortés no gustará "ni a unos ni a otros".

"Ni a los mexicanos les va a gustar porque no vamos a ver a un Hernán Cortés violador y torturador, ni a los españoles les va a gustar porque no vamos a ver un Cortés héroe y salvador. Habrá de todo, pero bueno... creo que en Murcia no gustará mucho", dice con sorna en alusión a los resultados de las últimas elecciones en esa comunidad autónoma.

Más allá de inevitables lecturas políticas, Jaenada aplaude la ambición de la serie y el esfuerzo por recrear los dominios de Moctezuma y "la maravillosidad de Tenochtitlan" en todo su esplendor. Y es que, apunta recordando su estudio del personaje, aquella imponente visión de la capital del Imperio Azteca se "les quedará marcada a Hernán Cortés y sus hombres de por vida", ya que vieron una ciudad de 250.000 habitantes cuando por aquel entonces las grandes urbes europeas, como Londres, apenas contaban con 60.000 habitantes.

EL CHOQUE DE DOS IMPERIOS

"Aquí nos contaron que cuando llegaron a América se encontraron con cuatro chabolas, cuatro salvajes y poco más. Y fue todo lo contrario. Era un imperio hecho y derecho", sentencia el actor que subraya que "ese choque cultural de dos imperios" es lo más interesante del relato ya que fue algo que "cambió el devenir de la raza humana".

Una fascinación que, en la mente de aquellos hombres, se mezclaba con el miedo a lo desconocido -"estaban cagaos", apostilla- y que gestionaban de acuerdo a unos estándares morales totalmente distintos a los actuales. "Ese fue el gran reto, meterse en la cabeza de un hombre de hace 500 años, de alguien con un pasado muy distinto y que viene de una realidad muy distinta", afirma Jaenada, cuyo Hernán Cortés no es el único que está en camino. Su colega y amigo Javier Bardem también encarnará al personaje en una serie original de Amazon Prime Video creada por Steven Zaillan, ganador del Oscar por 'La lista de Schindler' y guionista de 'El irlandés' y basada en un guión que escribió Dalton Trumbo.

"Hablamos de la figura de Cortés hace ya muchos años, cuando estábamos rodando 'Piratas del Caribe'. Estoy deseando ver su trabajo igual que yo sé que él está deseando ver el mío", dice Jaenada que abre la puerta de par en par a nuevas temporadas de 'Hernán'. "Espero que si hay segunda, tercera o cuarta temporada se base sobre todo en eso, en la historia. Es tan interesante que no hace falta nada más. Si eso está en el guión, contarán conmigo", concluye.

