Panamá.- Entradas agotadas para el concierto de Rubén Blades en el festival La Mar de Músicas de Cartagena

Archivo - El cantante y actor panameño Rubén Blades, durante una actuación en el Festival Noches del Botánico, a 13 de julio de 2023, en Madrid (España). Blades actúa junto a la 'Roberto Delgado Big Band', en el marco de su 'Salswing Tour', que es un reco - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La trigésimo primera edición del festival La Mar de Músicas de Cartagena ha agotado todas las entradas del concierto que ofrecerá el panameño Rubén Blades el sábado 25 de julio, día de la clausura del certamen, en el auditorio Paco Martín del Parque Torres.

Blades ha construido durante más de cinco décadas una trayectoria que trasciende géneros musicales y fronteras, convirtiéndose en una de las voces más respetadas del panorama internacional.

El también actor recibió en 2023 el premio del festival, donde actuó junto a la Roberto Delgado Big Band, como hará en esta ocasión. Ganador de 12 Grammys y otros 13 Grammy Latinos, regresará a Cartagena para repasar sus últimos discos y los éxitos de siempre.

También el 25 de julio actuará en el Castillo Árabe La Sra. Tomasa, que se despide de los escenarios este 2026. La banda, referente de la música catalana, ha creado un sonido vanguardista combinando raíces latinoamericanas con electrónica, rap, funk y reggae.

Cerrará la jornada y los conciertos del festival Carlangas DJ Set. Cogiendo el título de uno de sus discos, 'Bailódromo', pondrá el fin de fiesta de La Mar de Músicas. Para estos dos conciertos aún quedan entradas, que se pueden adquirir en 'www.lamardemusicas.cartagena.es'.

ESPECIAL ECUADOR

Esta edición de La Mar de Músicas realizará un viaje musical que parte de Ecuador para recorrer 16 países de América, África y Europa, a través de sus sonidos.

Sílvia Pérez Cruz, Judeline, María Arnal, Silvana Estrada, Carminho, Lila Down, Xoel López, Rodrigo Cuevas y Omou Sangaré destacan en una programación en la que también están Oumou Sangaré, Monsieur Periné, Sona Jobarteh, pablopablo o Niño de Elche, junto a Raül Refree.