Panamá.- El FIS impulsa un concierto de Javier Camarena en Panamá para poner de relieve los lazos de los países de Iberoamérica

El embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios; el pianista Rubén Fernández Aguirre, el tenor Javier Camarena, la embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich; y el director del FIS, Cosme Marina - FIS

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Santander (FIS) quiere reforzar su presencia fuera de España coincidiendo con las celebraciones de su 75 edición y ha participado en la organización del concierto 'Iberoamérica Compartida' que se celebra este miércoles en el Teatro Nacional de la Ciudad de Panamá.

Una cita diplomática y musical puesta en marcha de la mano de las embajadas de España y México en Panamá y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), todos ellos en colaboración con el Ministerio de Cultura panameño. El protagonista será el tenor Javier Camarena, quien, además, lidera el reparto de la ópera 'La flauta mágica', la propuesta que el 3 de agosto abrirá la 75 edición del FIS.

En esta velada de cooperación cultural, Camarena compartirá escenario con el pianista español Rubén Fernández Aguirre para interpretar un programa compuesto por arias de ópera, romanzas de zarzuela y boleros panameños.

El concierto, una "velada de arte y compromiso", como explican las embajadas, pretende poner en relieve los lazos históricos y culturales que unen a los países de Iberoamérica, reforzando la "vocación compartida de promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad como pilares de una comunidad iberoamericana unida por su historia y su idioma, y comprometida con un futuro de paz y prosperidad común".

El FIS aporta su experiencia en la organización de producciones de primer nivel, así como su compromiso con la proyección internacional del talento iberoamericano en el marco de su 75 edición, según ha señalado en nota de prensa. Este "puente cultural" entre España y América Latina servirá también para dar a conocer su actividad en los países de la OEI.

Y es que el concierto organizado por el Festival Internacional de Santander busca celebrar esa identidad compartida como antesala a las reuniones de alto nivel previstas, ya que Panamá acogerá en junio la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras que España será sede en noviembre de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuya primera edición se celebró en Guadalajara (México) en 1991.

El FIS afirma que ambos hitos subrayan la vigencia del Sistema de Cumbres Iberoamericanas como espacio de concertación política, cooperación y diálogo multilateral entre los países de América Latina, España, Portugal y Andorra.