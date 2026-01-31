La leyenda de la salsa Rubén Blades presentará con banda de gran formato su último trabajo en Pirineos Sur 2026

Rubén Blades. - FEDERICO GALBRAITH

HUESCA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La leyenda de la salsa Rubén Blades se suma al cartel de Pirineos Sur, que celebrará este año su XXXIII edición del 9 al 26 de julio, y regresará a Lanuza para presentar su último trabajo, Fotografías. El reconocido cantautor actuará el domingo 19 de julio con la Roberto Delgado Big Band, integrada por 20 músicos panameños que lo acompañan desde el año 2010.

El consolidado músico, actor y político fue una figura central de la revolución de la salsa en Nueva York durante la década de 1970. Sus álbumes emblemáticos de salsa afro-cubana clásica incorporan influencias y sonidos de todo el mundo, así como sus grandes éxitos con letras elocuentes y un fuerte contenido social: 'Pedro Navaja', 'Plástico', 'Decisiones' o 'El padre Antonio y el monaguillo Andrés'. Durante su larga carrera ha logrado 12 premios Grammy y otros 13 Grammy Latinos, el último de ellos a mejor Álbum de Salsa por Fotografías, su nuevo trabajo.

Además de Blades --cuyos espectaculares conciertos están considerados dentro de los mejores que se han presenciado previamente en el festival--, se ha confirmado la actuación de Melanie Santiler, que abrirá la noche.

La cubana de 24 años es una joven promesa del pop de su país y en 2024 fue incluida por la revista Rolling Stone en la lista "Una nueva generación de artistas poniendo en alto a Puerto Rico y el Caribe".

En próximas fechas se darán a conocer el resto de nombres que faltan por completar el cartel del festival, que continuará con su apuesta por la variedad y accesibilidad para todos los públicos.

Con la incorporación de Blades se confirma la apuesta de Pirineos Sur por grandes artistas internacionales como el sueco José González --artífice del gran hit Heartbeats con más de 638 millones de escuchas en Spotify y quien acaba de anunciar el primer single de su esperado quinto álbum Against the Dying of the Light--, Rufus Wainwright o la banda de britpop por excelencia Suede, además de otra de las formaciones responsables del boom latino actual como Bomba Estéreo, quien fue la única banda invitada durante el primer concierto de Bad Bunny en Medellín, celebrado hace una semana.

Todas estas estrellas convivirán con consolidados y nuevos nombres del panorama estatal, como Nacho Vegas, La M.O.D.A, Carlos Ares, Dani Fernández, Valeria Castro, La Fumiga, Hens y ETS. Un elenco que ha generado muchas expectativas, puesto que casi todos ellos han lanzado disco muy recientemente o están a punto de hacerlo.

Precisamente Pirineos Sur ha sido distinguido esta semana como Mejor Proyecto Cultural de Aragón en la selección nacional Lo Mejor de la Cultura 2025, impulsada por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, tras la votación de cerca de un millar de profesionales del sector cultural de todo el país.

El galardón fue recogido por el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, Carlos Sampériz, durante la gala celebrada en el Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander. "Este premio es especialmente valioso porque procede del propio sector cultural.

Son los profesionales quienes sitúan a Pirineos Sur en un lugar destacado del panorama cultural nacional, y eso lo convierte en un reconocimiento muy potente", ha señalado Sampériz.

Este reconocimiento se suma a la Medalla al Mérito Turístico de Aragón 2025 y al premio Destino Musical del Año en los TIIM Awards, consolidando un año especialmente significativo para el festival y reforzando su papel como proyecto cultural de referencia y motor del turismo cultural en el territorio.

La venta de entradas sigue disponible en 'pirineos-sur.es'. Para disfrutar de los conciertos en familia, todos los conciertos contarán con un cupo limitado de entradas a 10 euro para menores de 11 años.