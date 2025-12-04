Panamá.- La nueva entrega de 'Five nights at Freddy's 2', 'Golpes' y 'Valor sentimental' desde mañana en los cines

Escena de 'Five nights at Freddy's 2'. - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo capítulo de 'Five nights at Freddy's', la película protagonizada por Luis Tosar 'Golpes' y el drama 'Valor sentimental' se entrenan en la gran pantalla coincidiendo con el esperado Puente de Constitución. Otras opciones de la cartelera para la próxima semana son 'Playa de lobos' y 'Papeles', inspirada en el polémico caso de los papeles de Panamá, y el drama 'Me has robado el corazón'.

En 2023, 'Five Nights at Freddy's', el fenómeno basado en el exitoso videojuego creado por Scott Cawthon, se convirtió en la película de terror con mayor recaudación del año. Y este viernes llega el nuevo capítulo de horror animatrónico dirigida por Emma Tammi y protagonizada por Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Matthew Lillard, Freddy Carter, Skeet Ulrich, Theodus Crane, Teo Briones, Aubrey Brockwell y David Andrew Calvillo.

Luis Tosar y Jesús Carroza protagonizan 'Golpes', dirigida por Raba Cobos. El thriller narra la historia de Migueli, un delincuente que sale de prisión en la cambiante España de inicios de los 80. Quiere mirar al futuro, pero, antes, tendrá que sellar heridas del pasado. Para ello necesita mucho dinero y lo necesita rápido.

'Me has robado el corazón' es una comedia romántica con toques de road movie, dirigida por Chus Gutiérrez y protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara. Cuenta la historia de Eric, un joven ingeniero, que tras conocer a Vera en una app de citas la engaña para que sea su conductora en su huida hacia Galicia, después de robar un banco en Madrid, mientras la policía les persigue.

Joachim Trier dirige 'Valor sentimental', un drama noruego sobre la familia, el cine y la inutilidad de aferrarse al dolor ante una gran pérdida. Renate Reinsve, Stellan Skarsg*rd, Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning protagonizan la cinta.

FRANCELLA Y ROVIRA EN 'PLAYA DE LOBOS'

Guillermo Francella y Dani Rovira protagonizan 'Playa de lobos', una comedia en la que Manu, su protagonista trabaja en un chiringuito de playa y Klaus es un turista que no quiere levantarse de la última tumbona que falta por recoger. Aparentemente parece sólo el encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos y condenados a no entenderse. Pero Manu pronto empieza a sospechar que Klaus no está en esa playa por casualidad, ni es quien decía ser.

'La tierra de Almira', de Roberto Jiménez, es un drama social que representa el encuentro entre dos mundos antagónicos y explora las direrencias entre las personas. La cinta busca tender puentes entre jóvenes y mayores, entre la España vaciada que intenta sobrevivir y la urbana que no la conoce ni la comprende, entre la agricultura condenada a la desaparición y quienes intentan mantenerla viva y entre culturas y religiones.

Inspirada en el escándalo de los Papeles de Panamá, llega este fin de semana a los cines 'Papeles', protagonizada por Megan Montaner, Carlos Bardem y Antonio Dencent bajo la dirección de Arturo Montenegro. Atrapada en el escándalo mundial la directora jurídica del bufete Shubbert & Fassano, se enfrenta a un ataque mediático sin precedentes contra el país y el bufete en el que trabaja. Acusada de blanqueo de capitales, es perseguida por el fiscal Roberto Ramírez y la Interpol, por lo que Ana escapa a la selva para evitar su encarcelamiento. Allí, la soledad y la ausencia de sus tres hijos y de Eric, su marido, le causan un daño irreparable.

Y para los más pequeños llega '200% Wolf. Pequeño gran lobo', que narra la historia de Freddy Lupin, el caniche rosa más valiente del cine que regresa con una nueva misión y 'Tommy Tom. En busca del peluche perdido'.