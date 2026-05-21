Panamá.- Panamá acogerá el XI Congreso Internacional de la Lengua Española en 2028

Archivo - El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante la presentación del Anuario del Instituto Cervantes 'El español en el mundo 2025’, en el Instituto Cervantes, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Anuario del Instituto - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, firmarán mañana viernes 22 de mayo en la capital del país centroamericano el acuerdo por el que se establece que el XI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) se realizará en Panamá en 2028.

El acuerdo, según informa el Instituto Cervantes, fija los compromisos de colaboración que regirán la organización y la celebración del Congreso en 2028 en las fechas que se concreten con el consenso del Instituto Cervantes, el país anfitrión y la Real Academia Española (RAE) y ASALE (Asociación de Academias de Lengua Española).

Asimismo, establece que la Secretaría Académica del Congreso sea ejercida por la Academia Panameña de la Lengua conforme a los acuerdos entre el Instituto Cervantes y la RAE que resulten de aplicación.

En el acto de firma, que se celebrará en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, además de García Montero y Lucy Molinar, estarán presentes el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional del Gobierno panameño, Carlos Guevara Mann; la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera; el presidente de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter, y varios académicos.

El XI Congreso Internacional de la Lengua Española, organizado por el Instituto Cervantes y la Real Academia Española, continuará las tareas de los celebrados en Zacatecas (México, 1997), Valladolid (España, 2001), Rosario (Argentina, 2004), Cartagena de Indias (Colombia, 2007), Santiago de Chile (Chile, 2010), Ciudad de Panamá (Panamá, 2013), San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico, 2016), Córdoba (Argentina, 2019), Cádiz (España, 2023) y Arequipa (Perú, 2025).

El X Congreso de la Lengua Española en Perú estuvo marcado por el desencuentro entre Montero y Muñoz Machado, cuando el primero aseguró en vísperas de la cita que la "RAE está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho" -en referencia a su director, Muñoz Machado-.

Poco después, el pleno de la RAE, reunido en Madrid, aprobó por unanimidad una declaración en la que tachaba esta afirmación de "agresión" contra Muñoz Machado y defendía la "labor extraordinaria" en sus siete años de mandato, al que ha accedido, tal y como recordaban, democráticamente en dos ocasiones.

El pasado mes de diciembre, Muñoz Machado aseguró que sólo faltaba el acuerdo entre los gobiernos de España y Panamá para que el próximo CILE se celebrase en el país caribeño. Previamente, según relató, las academias habían acordado este país como sede del próximo Congreso y, como comentó, todavía estaban pendientes algunas "tramitaciones". En cualquier caso, apuntó que "lo normal" era que se celebrase en Panamá.

Ese mismo mes de diciembre García Montero afirmó que la RAE había "decidido por su cuenta" que fuera Panamá la sede del próxiom CILE. Sin embargo, fuentes de la RAE señalaron entonces a Europa Press que la decisión del próximo enclave del CILE se tomó en Arequipa (Perú) y que ya entonces se le comunicó al ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

SENSACIÓN "MUY POSITIVA" DE LAS ACADEMIAS DE LA LENGUA

Fuentes de la RAE han señalado este jueves a Europa Press que las sensación que tienen las Academias es "muy positiva" porque ya se pronunciaron en su reunión de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) de Arequipa.

En este sentido, apuntan que lo que se suscribe este viernes es la firma del un acuerdo entre dos Gobiernos, el de España y el anfitrión del Congreso, en ese caso, Panamá, motivo por el cual no está el director de la RAE en esta firma, suscrita entre dos ejecutivos, el español y el panameño.